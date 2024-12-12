Війна - день 1023: РФ тисне під Покровськом та готує удар "Орєшніком"

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують наступати на Донеччині, де найбільша активність зберігається на Покровському та Курахівському напрямках. Тим часом на Заході попереджають про велику ймовірність удару "Орєшніком" по Україні. А розмови про перемовини між Україною та Росією тривають, зокрема у Зеленського назвали головну умову для їхньої реалізації. Сам же президент переконаний, що Дональд Трамп буде прагнути швидкого миру.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 12 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 За підтримки бомбардувальної авіації противник атакує позиції українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворог здійснив 39 наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ. Наші оборонці мужньо тримають рубежі, відбили 36 ворожих атак, три боєзіткнення тривають до цього часу.

Покровський напрямок на мапі Deep State

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 47 бойових зіткнень. Терористи намагалися просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

У Севастополі надвечір 11 грудня поскаржились на атаку дронів. За деякий час частину міста залишили без світла.

Про те, що відбувалося 9 грудня, читайте у трансляції: Війна – день 1020: загроза нового удару "Орєшніком" та погані новини зі США

З ситуацією в Україні 10 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — 1021: РФ намагається оточити Покровськ та готує штурми на Запоріжжі

Про новини та події 11 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1022: росіяни атакували Запоріжжя, а Україна розробила нову ракету