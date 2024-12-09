Війна – день 1020: загроза нового удару "Орешніком" та погані новини зі США

Оперативно про головне за добу

Україна обороняється проти російського вторгнення вже 1020 днів. Сили оборони завдають чуттєвих та болісних ударів росіянам, через що Кремль сатаніє: схоже, ворог готує черговий теракт з використанням свого "Орешніка", а також готує стратегічну авіацію до вильоту. Тим часом з США доходять погані новини: новообраний президент США Дональд Трамп вже не так впевнений у своєму плані закінчення війни в Україні. Щобільше, він може піти на скорочення військової допомоги нашій країні.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 9 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Ударні безпілотники російських окупантів перебувають у повітряному просторі України. Повідомлялося про вибухи у Тернопільскій області. Загалом до 30 ударних БПЛА налетіли на територію України.

Про те, що відбувалося 6 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1017: росіяни змінили тактику та готуються до наступу на Херсонщині

З ситуацією в Україні 7 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1018: жалоба у Запоріжжі та нова партія F-16 для України

Про новини та події 8 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1019: РФ просувається до кордонів з Дніпропетровською областю та запускає дрони