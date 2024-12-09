Война – день 1020: угроза нового удара "Орешником" и плохие новости из США

Оперативно о главном в сутки

Украина обороняется против российского вторжения уже 1020 дней. Силы обороны наносят чувствительные и болезненные удары россиянам, из-за чего Кремль сатанеет: похоже, враг готовит очередной теракт с использованием своего "Орешника", а также готовит стратегическую авиацию к вылету. Тем временем из США доходят плохие новости: новоизбранный президент США Дональд Трамп уже не так уверен в своем плане окончания войны в Украине. Более того, он может пойти на сокращение военной помощи нашей стране.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 9 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Тернополе дали отбой тревоги по беспилотникам. До десяти БПЛА по-прежнему находится в центральных и северных регионах страны (Полтавская, Сумская, Киевская области).

00:00 Ударные беспилотники российских оккупантов находятся в воздушном пространстве Украины. Сообщалось о взрывах в Тернопольской области. В общей сложности до 30 ударных БПЛА налетели на территорию Украины.

О том, что происходило 6 декабря, читайте в трансляции:Война — день 1017: россияне изменили тактику и готовятся к наступлению на Херсонщине

С ситуацией в Украине 7 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1018: траур в Запорожье и новая партия F-16 для Украины

О новостях и событиях 8 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1019: РФ продвигается к границам с Днепропетровской областью и запускает дроны