Война — день 1017: россияне изменили тактику и готовятся к наступлению на Херсонщине

Оперативно о главном в сутки

Россияне продолжают активно наступать в Донецкой области, а также готовят штурмовые операции в направлении Херсона с целью захвата города. Российская армия, ранее известная своими "мясными штурмами", изменила тактику и теперь продвигается "малыми группами". Учитывая нынешнюю шаткую ситуацию на фронте, на Западе все чаще звучат заявления, что сейчас Украине не стоит вступать в переговоры с РФ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 6 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

03:00 До пяти БПЛА россиян находится в воздухе преимущественно в северных регионах страны.

01:00 Один из беспилотников по данным мониторинга пытается лететь в сторону Киева. В целом, в воздухе до шести беспилотников россиян.

00:00 В вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что россияне 37 раз пытались вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустынка. Тридцать шесть наступательных действий противника остановлены Силами обороны, одна атака продолжается до сих пор.

Покровское направление на карте Deep State

На Кураховском направлении враг атаковал позиции ВСУ вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Солнцевки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Ганновки, Романовки и Успеновки. В настоящее время украинские воины отразили все 47 атак противник.

Кураховское направление на карте Deep State

С ситуацией в Украине за 3 декабря вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1014: россияне готовят новые наступления и терпят рекордные потери

О новостях и событиях 4 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1015: россияне продвигаются в Курахово и пытаются окружить Великую Новоселку

О том, что происходило 5 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1016: захватчики нацелились на Херсон и давят под Кураховым