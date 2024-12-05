Война — день 1016: захватчики нацелились на Херсон и давят под Курахово

Оперативно о главном за сутки

Наступление россиян продолжается с разной интенсивностью по всей линии фронта, но основными направлениями для них остаются Покровское и Кураховское, куда стянули основную часть сил. При этом в СМИ появилась информация о том, что захватчики могут вновь попытаться прорваться в Херсон, для чего собрали на правом берегу Днепра более 300 лодок. На фоне этого, на Западе пытаются усилить темпы поставок оружия Украине, но при этом обсуждают возможности завершения войны путем переговоров. В США же говорят, что для перелома хода событий, Украине надо пойти на очень непопулярный шаг и снизить возраст мобилизации.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Госсекретарь США Энтони Блинкен обещает, что Украина в ближайшие недели получит 50 миллиардов долларов от замороженных средств России.

С ситуацией в Украине за 2 декабря вы можете ознакомиться в материале: Война — день 1013: россияне копят силы в Запорожской области и рвутся в Курахово

О новостях и событиях 3 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1014: россияне готовят новые наступления и несут рекордные потери

О том, что происходило 4 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1015: россияне продвигаются в Курахово и пытаются окружить Великую Новоселку