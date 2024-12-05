Циничное существо: российский дипломат в ООН смеялся, слушая о смертях гражданских украинцев (видео)

Особенно широкой улыбка россиянина стала, когда он услышал о трагедии во Львове, где погибла от российской ракеты целая семья

Представитель России в Совбезе Организации Объединенных наций хихикал и улыбался во время доклада советницы руководителя Офиса президента Украины Дарьи Заривной по поводу военных преступлений российского режима в Украине. Особенно его развеселило упоминание об убийстве целой семьи во Львове российской ракетой.

Видео, на которое попал момент хихиканья россиянина, опубликовал Центр стратегических коммуникаций (Стратком). О россиянине известно, что его зовут Роман Кашаев, он – один из заместителей постоянного представителя РФ в ООН Василия Небензи.

Представитель страны-агрессора начал улыбаться, когда услышал от Заривной, что Россия не сможет стереть авторство военных преступлений в Украине и надеяться, что о них забудет мир. Особенно широкой улыбкой россиянина стала, когда он услышал о трагедии во Львове, где от российской ракеты погибла почти вся семья украинца Ярослава Базилевича.

"Есть ли предел цинизма россиян? Показательная реакция на гибель семьи в Украине. Реакция представителя РФ в ООН на доклад о гибели украинской семьи от российской ракеты – циничная улыбка. Его безразличие лишь подтверждает, что террор — это часть государственной политики Кремля. Почему этот режим до сих пор имеет голос в международных организациях?", – возмутились в Страткоме.

Прокомментировали цинизм россиян и в Центре противодействия дезинформации. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко напомнил, какой должна быть дипломатия с такими существами.

"Фамилия этого российского гопника из команды небензи в Совбезе ООН — Роман Кашаев. Ему было смешно слушать об убийствах и похищении украинских детей российской армией. Есть хорошая цитата: "Для врагов найдется лезвие". Диалог с гопниками возможен после того, как у них сломан нос и все лицо в крови. Такой же должна быть и дипломатия", – написал он.

Напомним, шеф Кашаева, Василий Небензя, известен своей постоянной ложью и распространением дезинформации об Украине. Так, во время заседания Совбеза ООН 30 октября о военных КНДР на войне против Украины Небензя и его союзник, китайский постпред, наперегонки кукарекали об "украинском кризисе", "войне руками украинцев", "вине США", "провале Запада" и озвучивали все остальное скопище пропагандистских нарративов.

31 октября Небензя снова сделал ряд заявлений во время заседания Совбеза ООН, пытаясь открыто угрожать цивилизованным странам. По его словам, Россия якобы не допустит повторения Минских договоренностей.

А в июле в попытках переложить на Украину вину за террористический акт в детской больнице "Охматдет" российский министр иностранных дел Сергей Лавров и Небензя не согласовали между собой, что врать, поэтому выдали разные версии удара. Один заявил об "обломках российской ракеты", другой – о "ракете украинской ПВО".