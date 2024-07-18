Совсем заврались: Лавров и его подчиненный Небензя озвучили разные версии удара по "Охматдету"

Лавров и Небензя не согласовали версии, поэтому их ложь начала противоречить друг другу

Российский террористический режим уже совсем заврался в попытках перевести с себя на Украину вину за террористический акт в детской больнице "Охматдет". В частности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров и постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя не согласовали между собой, что врать, поэтому выдали разные версии удара.

Об этом написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в X. Он отметил, что версия Лаврова об якобы попавших в "Охматдет" обломках российской ракеты, озвученная в ООН 17 июля, противоречит версии, которую озвучил Небензя 9 июля.

"На размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах …. Видно, что без каких-либо повреждений и препятствий в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины. Ее невозможно ни с чем спутать по характерному четко различающемуся оперению и другим характеристикам", – заявлял тогда российский постпред.

Кислица также привел цитату из выступления Лаврова, который прямо заявил: "Вот, недавно, когда мы наносили удары по военной и связанной с военным блоком энергетической инфраструктуре одна из этих ракет была сбита украинской противовоздушной системой…. и обломки этой ракеты упали на детский госпиталь в Киеве "Охматдет"". Таким образом, российские дипломаты противоречат друг другу.

Кислица резюмировал, что он не даром еще в феврале 2022 года "советовал Небензе чаще набирать своего шефа в Москве и сверять с ним свои враки в Нью-Йорке". Небензя, судя по всему, совета не послушал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июля стало известно о гибели ребенка, пострадавшего при обстреле "Охматдета". В момент ракетного удара он находился в критическом состоянии.

Видеорепортаж Яна Доброносова из "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Как сообщал "Телеграф", советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на саммите НАТО заявил, что Украина и США активно работают над силовым ответом россиянам за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Подробностей он раскрывать не стал.