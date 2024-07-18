Зовсім забрехалися: Лавров та його підлеглий Небензя озвучили різні версії удару по "Охматдиту"

Лавров та Небензя не погодили версії, тому їхня брехня почала протирічити одна одній

Російський терористичний режим вже зовсім забрехався у спробах перекласти з себе на Україну провину за терористичний акт у дитячій лікарні "Охматдит". Зокрема російський міністр закордонних справ Сергій Лавров та постійний представник РФ при ООН Василь Небензя не погодили між собою, що брехати, тому видали різні версії удару.

Про це написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у X. Він зазначив, що версія Лаврова про уламки російської ракети, які нібито влучили в "Охматдит", озвучена в ООН 17 липня, протирічить версії, яку озвучив Небензя 9 липня.

"На розміщених українськими користувачами інтернету відеороликах …. видно, що без будь-яких пошкоджень та перешкод у район дитячої лікарні прилітає самотня ракета ППО України. Її неможливо ні з чим сплутати по характерному оперенню, що чітко розрізняється, та іншим характеристикам", – заявляв тоді російський постпред.

Кислиця також навів цитату з виступу Лаврова, який прямо заявив: "Ось, нещодавно, коли ми завдавали ударів по військовій і пов'язаній з військовим блоком енергетичній інфраструктурі одна з цих ракет була збита українською протиповітряною системою …. і уламки цієї ракети впали на дитячий госпіталь у Києві "Охматдит"". Таким чином, російські дипломати протирічать один іншому.

Кислиця резюмував, що він не задарма ще в лютому 2022 року "радив Небензі частіше набирати свого шефа в Москві і звіряти з ним свої побрехеньки у Нью-Йорку". Небензя, судячи з усього, пораду не послухав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 10 липня стало відомо про загибель дитини, яка постраждала під час обстрілу "Охматдиту". На момент ракетного удару він перебував у критичному стані.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Як повідомляв "Телеграф", радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван на саміті НАТО заявив, що Україна та США активно працюють над силовою відповіддю росіянам за удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня. Подробиць він розкривати не став.