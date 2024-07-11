Після удару по "Охматдиту": російський льотчик "здав своїх" ГУР, маємо повні дані на кожного
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Передав українській стороні важливі документи
Один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ, після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, вийшов на зв’язок з Головним управлінням розвідки Міноборони та здав важливі документи й фото, що мають стосунок до його військової частини. Мова про в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс" — саме ця частина постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.
Інформація про це з’явилася на сайті "Інформаційний простір". Зазначається, що російський військовий зв’язався з ГУР через чат-бот.
"Російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні й не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії", — пише видання посилаючись на свої джерела.
Серед масиву інформації, яку вдалося отримати від російського льотчика – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.
В Інформаційному спротиві сподіваються, що з часом зможуть оприлюднити декотрі з цих документів. А поки пропонують як анонс приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52 вбап (важкого бомбардувального авіаційного полку) полковника Ільї Корякіна на посаду начальника штабу 22 вбад (важкої бомбардувально-авіаційної дивізії) у ресторані "Неаполь" (м. Енгельс Саратовської області), на яких зафіксовані понад 30 осіб командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил рф.
- 1. ПЕЧКАРЬОВ Олексій Геннадійович (рос Печкарев Алексей Геннадьевич), командир корабля Ту-95, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 2. МАРТИНОВ Андрій Павлович (рос. Мартынов Андрей Павлович), помічник штурмана авіаційної ескадрильї, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 3. ГОВОРОВ Владислав Сергійович (рос. Говоров Владислав Сергеевич), ймовірно начальник служби захисту державної таємниці, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, капітан.
- 4. ГОЛОВАНОВ В’ячеслав Георгійович (рос. Голованов Вячеслав Георгиевич).
- 5. АЛУЄВ Олександр Миколайович (рос. Алуев Александр Николаевич), ймовірно займає командну посаду управління кадрів 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 6. ХОХРЯКОВ Денис Петрович (рос. Хохряков Денис Петрович), старший офіцер, 52 вбап 22 вбад КДА ВКС ПКС РФ.
- 7. МІХАЙЛІШИН Олег Володимирович (рос. Михайлишин Олег Владимирович), заступник командира по роботі з особовим складом 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, полковник.
- 8. АЗАРЕНКОВ Олександр Юрійович (рос. Азаренков Александр Юрьевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 9. БАРАНОВ Олег Юрійович (рос. Баранов Олег Юрьевич), старший штурман 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник.
- 10. БУРДАКОВ Павло Володимирович (рос. Бурдаков Павел Владимирович), командир корабля Ту-160, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник.
- 11. ТАТУР Володимир Бронеславович (рос. Татур Владимир Брониславович).
- 12. ДОЛГУШИН Сергій Володимирович (рос. Долгушин Сергей Владимирович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 13. ПАПІКЯН Микола Лукашевич (рос. Папикян Николай Лукашевич), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ по зв’язку та радіотехнічному забезпеченню, підполковник.
- 14. КОРЯКІН Ілля Володимирович (рос. Корякин Илья Владимирович), начальник штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник.
- 15. СМІРНОВ Максим Владиславович (рос. Смирнов Максим Владиславович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник.
- 16. КАШЛЄВ Олександр Сергійович (рос. Кашлев Александр Сергеевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник.
- 17. БЄЛОКОБИЛЬСЬКИЙ Костянтин Петрович (рос. Белокобыльский Константин Петрович).
- 18. СТРУЧКОВ Станислав Дмитриевич (рос. Стручков Станислав Дмитриевич).
- 19. ЦИБІЗОВ Олексій Сергійович (рос. Цибизов Алексей Сергеевич), старший офіцер, 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 20. МАЛЮКОВ Андрій Іванович (рос. Малюков Андрей Иванович), ймовірно начальник метеорологічної служби 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 21. СТЕПАНЕНКО Дмитро Вікторович (рос. Степаненко Дмитрий Викторович), заступник начальника штабу 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ по службі військ і безпеці військової служби, підполковник.
- 22. СОЛОВЙОВ Руслан Арсланович (рос. Соловьёв Руслан Арсланович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ.
- 23. ЗИКОВ Віталій Євгенович (рос. Зыков Виталий Евгеньевич), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник.
- 24. ПОКАТІСОВ Олександр Сергійович (рос. Покатисов Александр Сергеевич).
- 25. МАЛІНІН Владислав Вікторович (рос. МАЛИНИН Владислав Викторович), старший штурман 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, підполковник.
- 26. СКІТСЬКИЙ Олег Ігорович (рос. Скитский Олег Игоревич), командир 121 вбап 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, полковник.
- 27. ТЕТЄРЄВ Сергій Вікторович (Тетерев Сергей Викторович), старший офіцер, 22 вбад КДА ВПС ПКС РФ, майор.
- 28. ВАРПАХОВИЧ Микола Миколайович (рос. Варпахович Николай Николаевич), командир 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник.
- 29. КАПША Трофим Олександрович (рос. Капша Трофим Александрович), заступник командира 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, полковник.
- 30. ГОРЛОВ Володимир Олександрович (рос. Горлов Владимир Александрович), старший офіцер 22 вбад КДА ВПС ВКС РФ, майор.
Нагадаємо, раніше ГУР назвало військових РФ, які обстрілюють Україну з МіГ-31. Опублікували повний список.