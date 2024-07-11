Після удару по "Охматдиту": російський льотчик "здав своїх" ГУР, маємо повні дані на кожного

Передав українській стороні важливі документи

Один з льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії РФ, після удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, вийшов на зв’язок з Головним управлінням розвідки Міноборони та здав важливі документи й фото, що мають стосунок до його військової частини. Мова про в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс" — саме ця частина постійно обстрілює українські міста ракетами Х-101.

Інформація про це з’явилася на сайті "Інформаційний простір". Зазначається, що російський військовий зв’язався з ГУР через чат-бот.

"Російський військовий написав, що шокований ударом по дитячій лікарні й не розуміє, як і декілька його колег, навіщо їх змушують бити саме по цивільній інфраструктурі України. Тому він вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини, а також приватні фото командного складу 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії", — пише видання посилаючись на свої джерела.

Серед масиву інформації, яку вдалося отримати від російського льотчика – документи з особових справ старшого офіцерського складу, персональні дані російських військовослужбовців та членів їхніх родин тощо. Але найбільшу цінність представляють грифовані документи 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії.

В Інформаційному спротиві сподіваються, що з часом зможуть оприлюднити декотрі з цих документів. А поки пропонують як анонс приватні фото зі святкування з нагоди призначення начальника штабу 52 вбап (важкого бомбардувального авіаційного полку) полковника Ільї Корякіна на посаду начальника штабу 22 вбад (важкої бомбардувально-авіаційної дивізії) у ресторані "Неаполь" (м. Енгельс Саратовської області), на яких зафіксовані понад 30 осіб командного складу підрозділів 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил рф.

Нагадаємо, раніше ГУР назвало військових РФ, які обстрілюють Україну з МіГ-31. Опублікували повний список.