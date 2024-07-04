"Збили будівлею заводу": у Тамбовську важливий обʼєкт РФ атакував дрон, в ГУР прокоментували (відео)

Влада відзвітувала про збиття всіх безпілотників

У Росії невідомий безпілотник уразив, за попередньою інформацією, Тамбовський пороховий завод, який розташований у місті Котовськ, Тамбовської області. Подія сталася вранці 4 липня, проте відео прильоту почали ширитися у мережі ввечері.

Про удар БПЛА повідомили, зокрема, у російському виданні "NEXTA Live". Допис зробили у своєму Telegram.

Окремо зауважили на тому, що влада відзвітувала про збиття всіх безпілотників, проте на відео чітко видно приліт одного з них.

"Очевидно, один із дронів якраз і "збили" будівлею заводу, повідомляють мешканці міста Котовськ", — пише російський паблік.

До слова, подібні збиття для окупантів давно стали традиційним явищем, тому дивуватися тут нічому. Щодо Тамбовського заводу, то він розташований приблизно за 400 км від кордонів України.

"Якщо було збито два дрони, то чому тоді все ж таки стався приліт? На збитий дрон точно не схоже. Влада знову бреше", — обурюються тим часом місцеві мешканці у мережі.

Український паблік "Кіберборошно" визначив приблизні координати влучання БПЛА — 52.594376, 41.518463. Крім того, опублікували й карту.

Надвечір, 4 липня, Головне управління розвідки України (ГУР) взяли на себе відповідальність за атаку БПЛА на Тамбовський пороховий завод. Як повідомляє джерело в українській розвідці, атаку було здійснено за допомогою дронів-камікадзе, один з яких успішно уразив обʼєкт ворожого ВПК. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати противника наразі уточнюються.

Водночас офіційна влада держави-агресорки заперечує факт ураження порохового заводу. "Губернатор" Тамбовської області Максим Єгоров зокрема зазначив, що "обидва БПЛА знищено. Жертв і руйнувань немає. Ситуація під контролем".

"Звісно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому випадку також не було", — прокоментував операцію співрозмовник в ГУР МОУ.

Тамбовський пороховий завод

Тамбовський пороховий завод — один із найбільших у Росії виробників різного пороху для стрілецької зброї та артилерійських боєприпасів. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну підприємство наростило виробництво на 34%. Із січня 2023 року завод входить до складу державної корпорації "Ростех".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що безпілотник розбомбив нафтобазу під Тамбовом. Влада заявила про "невелике займання", проте пожежу гасили охорона нафтобази та 11 пожежних розрахунків.