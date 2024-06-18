У Криму видалася тривожна нічка: окупанти перекривали міст і відбивалися від дронів (відео)

Лунали сирени та гул БПЛА

Ніч на вівторок, 18 червня, була тривожною для окупантів у Криму. У військових частинах Севастополя та Сімферополя пролунала тривога, росіяни піднімали в небо авіацію та перекривали Керченський міст.

Як повідомив Telegram-канал "Кримський вітер", у Сімферопольському районі було зафіксовано проліт безпілотника, а в районі Стрілецької бухти Севастополя було чути вибухи. Окупанти піднімали авіацію з аеродрому Бельбек.

За словами місцевих жителів, до Севастополя "навідався" морський дрон. Також місцеві паблики писали, що над Чорним морем нібито було знищено ракету.

Варто зазначити, що такі ночі стали буденністю окупованого Криму. Так, у ніч проти 12 червня вибухи лунали практично по всьому півострову — від Євпаторії до Севастополя.

Як повідомляв "Телеграф", за даними "Страткома ЗСУ", Сили оборони продовжують знищувати "парасольку ППО" в Криму. За останні два місяці вдалося вразити близько 15 систем С-300, С-350 та С-400. Знищено десятки пускових установок цих систем, понад 15 радіолокаційних станцій, понад 10 пунктів керування.