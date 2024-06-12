В окупованому Криму вночі було "спекотно": що могло потрапити під удар (відео)

Окупанти, як завжди, відзвітували, що "все збито"

У той час як росіяни рано-вранці 12 червня атакували Україну ракетами та "шахедами", неспокійно було і в окупованому Криму. Вибухи чули практично по всьому півострову.

Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", незадовго до 3 години ночі гучні вибухи пролунали від Євпаторії до Севастополя. Окупанти перекривали Кримський міст. Перші вибухи в Севастополі пролунали о 02:47. Вже о 02:50 вони прогриміли в Євпаторії, Саках та Красноперекопську. Їх було чути й інших районах півострова. Атака по всьому Криму закінчилася за 8-10 хвилин. О 4:00 1-2 вибухи було чутно у Армянську. Джерело каналу повідомило про можливе ураження/пошкодження ЗРК С-400 під Севастополем, проте дана інформація потребує підтвердження.

За словами місцевого жителя, сильні вибухи було чути у Бахчисарайському районі. Було видно проліт ракети у небі, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека.

Після 3 години ночі так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму Telegram-каналі, що ППО окупантів нібито відбило ракетну атаку. За його інформацією, всі повітряні цілі були знищені високо в небі, більша частина над акваторією. Пошкоджень об’єктів немає, ніхто з людей не постраждав, заявив він.

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Про потужний вибух повідомили й мешканці Сімферополя. За словами одного з них, він був такий сильний, що розбилося скло. Підписники "Кримського вітру" поінформували, що росППО в Севастополі працювало з районів Фіолента, села Флотське — балки Бермана, Козацької бухти, Стрілецької бухти, ДРЕС, аеродрому Бельбек.

"Джерело повідомляє, що в районі Севастополя щось трапилося із ЗРК С-400", — повідомив канал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в окупованому Криму в ніч проти 8 червня пролунало кілька вибухів. Перший, "гучний та об’ємний" пролунав у Балаклаві о 01:39. О 02:10 вибух почули у Севастополі, причому у всіх районах.