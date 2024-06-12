Байден погодився на передачу Україні повноцінної батареї Patriot: ЗМІ повідомили деталі

Україні передадуть одну з розташованих у Польщі американських батарей Patriot

Після низки зустрічей та переговорів президент США Джозеф Байден погодився відправити в Україну ще одну повноцінну батарею американських зенітно-ракетних комплексів Patriot. Це буде вже друга батарея, яку передають Україні Сполучені штати.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела серед адміністрації США та у Пентагоні. Зазначається, що рішення про передачу батареї вже прийнято остаточно.

"Рішення пана Байдена було прийнято минулого тижня після низки зустрічей на високому рівні та внутрішніх дебатів про те, як задовольнити нагальні потреби України в посиленні протиповітряної оборони, не ставлячи під загрозу боєготовність США", – сказано у повідомленні.

При цьому відомо, що батарея прибуде не зі Сполучених штатів. Україні передадуть одну з розташованих у Польщі американських батарей Patriot. Її можуть розгорнути на фронті протягом кількох днів, залежно від технічного стану, потреби в обслуговуванні або в модифікації.

"Представники адміністрації сподіваються, що розгортання ще однієї американської системи Patriot підштовхне союзників зробити те ж саме", – резюмувало видання.

Як повідомлялося раніше, днями позитивне рішення щодо посилення української ППО ухвалила Італія. Рим має намір передати Україні другу батарею зенітного комплексу SAMP/T. Цей новий ЗРК здатний ефективно збивати навіть балістичні ракети.

Україна невдовзі отримає третю батарею систем ППО Patriot від Німеччини. Крім того, додаткові системи можуть надійти й з інших країн. Також найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України. Це стосуватиметься нових постачань систем протиповітряної оборони (ППО).