Більше Patriot та ракет: Зеленський у Берліні озвучив позитивні новини про ППО для України

Україна отримає додаткові можливості щодо захисту неба

Україна невдовзі отримає третю батарею систем ППО Patriot від Німеччини. Крім того, додаткові системи можуть надійти і з інших країн.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом. Фрагментом виступу поділився спікер президента Сергій Никифоров у соцмережі Instagram.

Зокрема Пісторіус повідомив, що разом із додатковою батареєю Patriot Берлін разом із союзниками передасть 100 боєприпасів до неї. При цьому 32 з них уже в Україні, а решта приїде найближчими тижнями.

За словами Зеленського, роботи з передачі додаткових систем йдуть як зі США, так і з "деякими європейськими партнерами".

"Найближчим часом очікуємо позитивного результату від партнерів щодо постачання ще 2-3 систем ППО Україні", — сказав Зеленський, але не став уточнювати, хто поставить інші установки.

Як повідомлялося раніше, днями позитивне рішення щодо посилення української ППО ухвалила Італія. Рим має намір передати Україні другу батарею зенітного комплексу SAMP/T. Цей новий ЗРК здатний ефективно збивати навіть балістичні ракети.