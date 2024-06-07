Не тільки снаряди для HIMARS та ракети для ППО: США передадуть Україні новий пакет допомоги

ЗСУ не можна використовувати надані Америкою системи ATACMS та ракети великої дальності для "наступальних ударів" по РФ

США виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму близько 225 мільйонів доларів. До нього увійдуть боєприпаси, які ЗСУ зможуть використати по цілях на території Росії для захисту Харкова.

Як пише AP з посиланням на американських чиновників, допомога включає боєприпаси для HIMARS, а також мінометні системи та ряд артилерійських снарядів. На умовах анонімності вони розповіли про допомогу, про яку ще не оголошено публічно.

Офіційні особи заявили, що до пакета допомоги також входять:

ракети для системи ППО HAWK,

зенітні ракети Stinger,

протитанкові системи Javelin та AT-4,

155-мм гаубиці,

бронетехніка,

причепи,

патрульні катери,

матеріали для підриву та широкий спектр інших товарів,

запасні частини та обладнання.

Зазначається, що згідно з новим дозволом США, Україна може використовувати американську зброю для завдання ударів на території Росії, коли росіяни атакують, або готуються до нападу. При цьому чиновники наголосили, що ця зміна не змінює політику США, що Україна не повинна використовувати надані Америкою системи ATACMS та ракети великої дальності для "наступальних ударів" по Росії.

Про новий пакет допомоги стало відомо після того, як президент США Джо Байден у своїй промові в четвер на американському цвинтарі в Нормандії (Франція) з нагоди 80-х роковин Дня Д запевнив, що США "не відмовляться" від захисту України й не дозволять Росії загрожувати ще більшій частині Європи. За його словами, це означало б, що "США забули, що сталося тут, на цих священних узбережжях".

Новий пакет допомоги надається через президентські повноваження щодо скорочення чисельності озброєнь. Вони дають можливість передавати системи та боєприпаси з існуючих запасів США, що забезпечує максимально швидке влучення озброєння на фронт в Україні.

Як повідомляв "Телеграф", речник президента України Сергій Никифоров нещодавно заявив, що найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України. Це стосується нових постачань систем протиповітряної оборони (ППО).