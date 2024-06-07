Війна – день 835: РФ просунулась під Куп'янськом, а Франція пообіцяла потужну допомогу Україні

Розповідаємо оперативно про головне за добу, 7 червня

На календарі п’ятниця, 7 червня 2024 року. Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Францію на 80-річчя висадки в Нормандії, де його зустріли стоячи оваціями, після чого Емманюель Макрон пообіцяв винищувачі Mirage 2000 і допомогу в навчанні українських військових. Ситуація на фронті та в енергетиці тим часом залишає бажати кращого, — "Укренерго" попередило, що по всій території України найближчу добу діятимуть ліміти споживання електроенергії, тим часом як російські військові намагаються просунутися на Покровському напрямку.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за п’ятницю, 7 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 В низці областей України зафіксовано ворожі ударні дрони. В Одесі вибухи, попередньо ППО працює по "Шахедам", — передає кореспондент "Телеграфу".

Крім того, відмічено зліт бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30. Відповідно, запуск ракет Х-101 та їх можливе входження в повітряний простір України, ймовірно, починаючи з 03:30 по 04:30, — повідомляють моніторингові канали.

Карта бойових дій станом на початок доби виглядає так. Аналітики DeepState повідомляють, що ворог захопив Іванівку на Куп’янському напрямі.

Карта бойових дій DeepState 07.06.2024

Про новини та події 4 червня ми розповідали тут: Війна — день 832: росіяни масово здаються в полон під Вовчанськом, але тиснуть на інші напрямки

З ситуацією в Україні за 5 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 833: ворог знову атакує мирні міста, а в Україні досліджують нюанси мобілізації

А про те, що відбувалося 6 червня, читайте за посиланням: Війна – день 834: річниця підриву Каховської ГЕС та уточнення від Байдена щодо ударів по Росії