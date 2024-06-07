Війна – день 835: РФ просунулась під Куп'янськом, а Франція пообіцяла потужну допомогу Україні
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Розповідаємо оперативно про головне за добу, 7 червня
На календарі п’ятниця, 7 червня 2024 року. Напередодні президент України Володимир Зеленський відвідав Францію на 80-річчя висадки в Нормандії, де його зустріли стоячи оваціями, після чого Емманюель Макрон пообіцяв винищувачі Mirage 2000 і допомогу в навчанні українських військових. Ситуація на фронті та в енергетиці тим часом залишає бажати кращого, — "Укренерго" попередило, що по всій території України найближчу добу діятимуть ліміти споживання електроенергії, тим часом як російські військові намагаються просунутися на Покровському напрямку.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за п’ятницю, 7 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 В низці областей України зафіксовано ворожі ударні дрони. В Одесі вибухи, попередньо ППО працює по "Шахедам", — передає кореспондент "Телеграфу".
Крім того, відмічено зліт бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". У разі бойового вильоту входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30. Відповідно, запуск ракет Х-101 та їх можливе входження в повітряний простір України, ймовірно, починаючи з 03:30 по 04:30, — повідомляють моніторингові канали.
Карта бойових дій станом на початок доби виглядає так. Аналітики DeepState повідомляють, що ворог захопив Іванівку на Куп’янському напрямі.
Про новини та події 4 червня ми розповідали тут: Війна — день 832: росіяни масово здаються в полон під Вовчанськом, але тиснуть на інші напрямки
З ситуацією в Україні за 5 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 833: ворог знову атакує мирні міста, а в Україні досліджують нюанси мобілізації
А про те, що відбувалося 6 червня, читайте за посиланням: Війна – день 834: річниця підриву Каховської ГЕС та уточнення від Байдена щодо ударів по Росії