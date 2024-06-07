Окупанти отримали потужну відповідь за нічний удар по Україні: РФ атакували десятки дронів

Так зване російське "пе-ве-о" нібито знищило та перехопило "багато" безпілотників

У пʼятницю, 7 червня, від повітряних атак страждала не тільки Україна. Вибухи лунали в Росії, а також в тимчасово окупованому Криму.

Міністерство оборони РФ відзвітувалось про атаки на їх території. Там зазначили, що "бавовна" завітала на обʼєкт, але не вказано на яякі саме.

Традиційно в Росії заявили, що нібити "припинили" спроби київського режиму здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу.

Так зване російське "пе-ве-о" нібито знищило та перехопило одинадцять БПЛА над Кримським півостровом, вісім БПЛА над акваторією Азовського моря. Окрім цього, дісталось і прикордонним регіонам РФ.

Окупанти пишуть, що шість БПЛА збито над територією Краснодарського краю, два БПЛА над територією Бєлгородської області. А також один БПЛА над територією Ростовської області.

Атака в РФ

Натомість в місцевих пабліках Криму та Росії жодного слова про атаку не мовиться. Мовчить і губернатор Бєлгородської, Ростовської області.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 6 червня, на Новошахтинському заводі нафтопродуктів (НПЗ) в Ростовській області прогриміли вибухи та почалася сильна пожежа. Постраждалих внаслідок атаки немає.