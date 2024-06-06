У РФ показали "Дракона", яким лякали Україну

Російський ТОС-3 Дракон уперше показали публіці

Близько місяця тому світові ЗМІ повідали про нову небезпечну зброю РФ, важку вогнеметну систему нового покоління "Дракон". Щоправда низка експертів вже тоді засумнівалася в ефективності чергового "аналогівне" росіян. І як виявилося, не дарма.

Так, на початку червня з’явилося перше фото ТВС-3 "Дракон" у ході святкування 45-річчя 1-ї гвардійської мобільної бригади радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які пройшли в селищі Шихани-2 в Саратовській області. На виставці техніки бригади засвітилася "нова" техніка, яка насправді може бути розробкою 20-річної давності, стверджується на Telegram-каналі "Танки. Історія та сучасність".

На каналі звернули увагу, що техніка, що пропонується, дуже схожа на розробку 20-річної давності – ТВС з транспортно-пусковим контейнером (ТПК) для ракет підвищеної ефективності. Ще на початку 2000-х планувалося створити покращений варіант ТВС під подовжений танк Т-80У, що було необхідно через зростання довжини посилених ракет та збільшення габаритів пускової. Однак виробництво Т-80У було фактично згорнуто, через що довелося використовувати Т-72, але довший ТПК виявився незручним при їзді та від ідеї відмовилися.

Прототип Дракона 20 років тому

Але через 20 років саме той невдалий варіант став основою для розпіареного ТВС-3 "Дракон". При цьому ще більше питань до власне боєприпасів підвищеної ефективності, під яке зброя й створювалася. Досить точно воно б’є лише на дальність до 3-4 км, що в умовах бою загрожує швидким знищенням техніки. Точність на 7 км дуже середня, а на більшій дальності попадання швидше питання везіння особливо з урахуванням падіння числа ракет у "Драконі" з 30 і 24 у ТВС-1 і 2 до 15.

Тим часом ЗСУ можуть завдавати ударів безпосередньо по території РФ високоточною західною зброєю. Зокрема, РСЗВ Mars II, європейського варіанта американського M142 HIMARS.