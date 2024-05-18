"Суперзброя" на базі уазика-"буханки" — росіяни створили чергову саморобну зброю

Окупанти створили РСЗВ на базі УАЗу

В умовах важких боїв і великих втрат на передовій російські окупанти все частіше вдаються до саморобного "покращення" наявної техніки. Мабуть, найбільш екзотичним таким прикладом став старенький УАЗ СГР, у просторіччі "буханка", переобладнаний в РСЗВ.

Відео застосування такого "потужного" вогневого засобу підтримки з’явилося у Telegram-каналах російських пропагандистів. Мабуть, єдиним плюсом цього "покращення" стала мобільність пускової установки РСЗВ "Град". Наприклад, існує портативний варіант ракетної установки, так званий "Град-П", що представляє собою переносну трубу з якої можна пускати 122-мм реактивний снаряд. У порівнянні з ним "РСЗВ" на базі "Буханки" виглядає краще — адже можна везти, а не нести снаряд на собі.

Водночас, судячи з відео на тій же "Буханці", змонтовані направляючі для пуску, в кращому разі, лише двох реактивних снарядів. Це краще, ніж один "Град-П", але явно мало для вогневої підтримки піхоти. У самого "Града" кількість снарядів, які може випустити установка, становить 40 одиниць.

РСЗВ на базі УАЗу-буханки

Ще одним мінусом є погана якість виробництва самої "Буханки". Як писав "Телеграф", російські пропагандисти скаржилися на відмови коробки передач подібних авто, які після запровадження санкція стали не імпортувати, а виробляти до РФ. У результаті 50% УАЗів ламаються не пройшовши і 1000 км, а "Буханка"-РСЗВ ймовірно ламатиметься ще частіше, оскільки не призначена для такого "покращення".