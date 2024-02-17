Російські УАЗики ламаються тільки но потрапивши на фронт. Кожна друга машина із браком

Як виявилося, санкції все ж таки дають результат

У той час, як російські окупанти змушені вдаватися до допомоги диктаторського режиму КНДР, їхній власний автопром опосередковано допомагає Україні. Відбувається це через неякісну роботу автомобільних заводів РФ.

Так, на своїх Telegram-каналах російські пропагандисти скаржаться на огидну якість російських позашляховиків, які найбільше потрібні на передовій. Йдеться про автомобіль УАЗ "Патріот", який випускається на Ульянівському автозаводі.

Як стверджують пропагандисти, з урахуванням огидної якості машин, що випускаються, вони змушені проводити домашній тест-драйви всіх переданих на фронт УАЗиків. Як виявилося, кожен другий новий "Патріот" ламається, не досягнувши 1000 км пробігу. Така ж ситуація з УАЗ СГР, у просторіччі "буханець" та УАЗ "Хантер". Причина — відмови коробки.

"Усім зрозумілі наслідки, коли це трапляється на передку. Хоча, ні, не всім. Керівництво УАЗу, мабуть, все влаштовує. Не вони ж на них їздять там. І так, йдіть ви в одне місце з вашою гарантією та пропозицією привезти вам ЦЕ на евакуаторі", — скаржаться пропагандисти.

Проблеми з УАЗами підтверджують і інші пропагандисти, зазначаючи, що навіть звичайний новий "Уазік" коштує 1,5 млн рос. руб. (600 тисяч гривень) і тому вигідніше купувати вживані машини іноземного виробництва.

Зазначимо, що спочатку коробки передач для "Патріота" постачали з Південної Кореї та Франції, але після того, як влітку 2022 Ульянівський автозавод потрапив під санкції, постачання припинилися. Ймовірно, виробник перейшов на ручну КПП російського виробництва, що виявилася зовсім не готовою до експлуатації на передовій і тому так часто виходить з ладу.

Ймовірно, саме через проблеми з власною автотехнікою окупанти все частіше купують техніку з країн, які не підтримали санкції проти РФ. Так, Міністерство оборони РФ закупило у КНР щонайменше 1000 баггі Desertcross 1000-3.