Российские УАЗики ломаются, только попав на фронт. Каждая вторая машина с браком

Как оказалось, санкции все же дают результат

В то время как российские оккупанты вынуждены прибегать к помощи диктаторского режима КНДР, их собственный автопром косвенно помогает Украине. Происходит это по причине некачественной работы автомобильных заводов РФ.

Так, на своих Telegram-каналах российские пропагандисты, жалуются на отвратительное качество российских внедорожников, которые больше всего нужны на передовой. Речь идет об автомобиле УАЗ "Патриот", выпускаемый на Ульяновском автозаводе.

Как утверждают пропагандисты, с учетом отвратительного качества выпускаемых машин они вынуждены проводить домашний тест-драйвы всех передаваемых на фронт УАЗиков. Как оказалось, каждый второй новый "Патриот" ломается, не достигнув и 1000 км пробега. Такая же ситуация с УАЗ СГР, в просторечии "буханка" и УАЗ "Хантер". Причина — отказ коробки передач.

"Всем понятны последствия, когда это случается на передке. Хотя, нет, не всем. Руководство УАЗа, видимо, все устраивает. Не они же на них ездят там. И да, идите вы в одно место с вашей гарантией и предложением привезти вам ЭТО на эвакуаторе", — жалуются пропагандисты.

Проблемы с УАЗами подтверждают и другие пропагандисты, отмечая, что даже обычный новый "Уазик" стоит 1,5 млн рос. руб. (600 тысяч гривен) и потому более выгодно покупать б/у машины иностранного производства.

Заметим, что изначально коробки передач для "Патриота" поставляли из Южной Кореи и Франции, но после того, как летом 2022 года Ульяновский автозавод попал под санкции, поставки прекратились. Вероятно, производитель перешел на ручную КПП российского производства, оказавшуюся совершенно не готовой к эксплуатации на передовой и потому так часто выходящей из строя.

Вероятно, именно из-за проблем с собственной автотехникой оккупанты все чаще закупают технику из стран, которые не поддержали санкции против РФ. Так, Министерство обороны РФ закупило у КНР как минимум 1000 багги Desertcross 1000-3.