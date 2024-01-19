Американский Titan для титанов из ВСУ: в Украину прибыли новые бронеавтомобили

Америкнаский бронеавтомобиль имеет ряд преимуществ

Несмотря на временные проблемы с получением военной помощи от США, ВСУ продолжают получать военную технику от американских союзников. В этот раз речь идет о бронеавтомобилях LAVR Titan-DS.

По данным издания"Фокус", бронетехника поступила в Украину для вооружения 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.

LAVR Titan-DS отвечает всем требованиям, предъявляемым к легкой бронетехнике данного колесного класса:

обладает повышенной минной защитой, что относит ее к классу MRAP;

имеет усиленную броню кузова, в котором находятся до восьми десантников и способна выдерживать обстрел из стрелкового оружия калибра от 5,45 до 7,62 мм с расстояния 10 метров и осколки артиллерийских снарядов;

может вооружаться пулеметами или станковым гранатометом, расположенным в башенке на крыше бронеавтомобиля;

имеет повышенную проходимость, что обеспечивается шасси, полученным авто от внедорожников Ford F-550.

Это не первая партия бронеавтомобилей LAVR Titan-DS, полученных ВСУ, но в целом данный вид бронетехники в украинской армии остается довольно редким.

Вместе с тем другая техника из США – БМП M2 Bradley легко обезвреживает новейший российский танк Т-90.