Все никак: Болгария до сих пор не отправила Украине сто старых БТР-60, которые давно обещала

В Болгарии ссылаются на проблемы с финансированием

Болгария все еще не отправила в Украину обещанную Киеву бронетехнику – сотню устаревших советских бронетранспортеров БТР-60. В болгарском правительстве ссылаются на проблемы с логистикой и финансированием.

Об этом пишет болгарское издание BNR со ссылкой на заявление, сделанное на заседании оборонного комитета парламента страны министром обороны Тодором Тагаревым. Он сказал, что непонятно, кто будет оплачивать переправку БТР в Украину.

"Уже понятно, кто их куда будет загружать, куда они пойдут. Это опять-таки очень серьезная логистическая операция. Мы также знаем, какая сумма необходима. Это было бы терпимо для нашего бюджета, но сначала мы попробуем вариант в формате "Рамштайн" – не скажет ли кто-то из других наших союзников: "Ах, это очень хорошая идея, я оплачу транспорт". Если желающих нет, будем искать другие варианты, будем искать финансирование", – заявил он.

БТР-60 – устаревший советский колесный бронетранспортер, производившийся с 1960 до 1987 года. Имеет броню, держащую пули из стрелкового оружия, главное вооружение бронемашины – пулемет в башне. Советский Союз изготовил до 25000 БТР-60, включая болгарские, румынские и другие образцы.

Как ранее писал "Телеграф", еще летом Киев и София вели переговоры о возможности передачи Украине со складов МВД Болгарии 100 советских БТР-60, так никогда и не применявшихся. Но в начале зимы президент Болгарии Румен Радев ветировал их поставки в Украину. Впрочем, после этого его вето было довольно быстро преодолено.

Также в Болгарии оборонный комитет парламента одобрил предоставление Украине неисправных или сильно устаревших переносных зенитно-ракетных комплексов. Также Украина получит от болгар устаревшие или неисправные зенитные ракеты.