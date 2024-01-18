Все ніяк: Болгарія досі не відправила Україні сто старих БТР-60, які давно обіцяла

У Болгарії посилаються на проблеми з фінансуванням

Болгарія все ще не відправила до України обіцяну Києву бронетехніку – сотню застарілих радянських бронетранспортерів БТР-60. У болгарському уряді посилаються на проблеми з логістикою та фінансуванням.

Про це пише болгарське видання BNR із посиланням на заяву, яку зробив на засіданні оборонного комітету парламенту країни міністр оборони Тодор Тагарєв. Він сказав, що незрозуміло, хто буде оплачувати переправку БТР до України.

"Вже зрозуміло, хто їх куди завантажуватиме, куди вони підуть. Це знову ж таки дуже серйозна логістична операція. Ми також знаємо, яка сума необхідна. Це було б терпимо для нашого бюджету, але спочатку ми спробуємо варіант у форматі "Рамштайн" – чи не скаже хтось з інших наших союзників: "Ах, це дуже хороша ідея, я оплачу транспорт". Якщо охочих немає, шукатимемо інших варіантів, шукатимемо фінансування", – заявив він.

БТР-60 – застарілий радянський колісний бронетранспортер, який виготовлявся з 1960 до 1987 року. Має броню, яка тримає кулі зі стрілецької зброї, головне озброєння бронемашини – кулемет у башні. Радянський Союз виготовив до 25000 БТР-60, включно з болгарськими, румунськими та іншими зразками.

Як раніше писав "Телеграф", ще влітку Київ та Софія вели переговори щодо можливості передачі Україні зі складів МВС Болгарії 100 радянських БТР-60, які так ніколи не застосовувалися. Але на початку зими президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на їхнє постачання в Україну. Втім, після цього його вето було доволі швидко подолане.

Також в Болгарії оборонний комітет парламенту схвалив надання Україні несправних або сильно застарілих переносних зенітно-ракетних комплексів. Також Україна отримає від болгарів застарілі або несправні зенітні ракети.