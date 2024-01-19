Американський Titan для титанів із ЗСУ: в Україну прибули нові бронеавтомобілі

Американський бронеавтомобіль має ряд переваг

Незважаючи на тимчасові проблеми з отриманням військової допомоги від США, ЗСУ продовжують отримувати військову техніку від американських союзників. Цього разу йдеться про бронеавтомобілі LAVR Titan-DS.

За даними видання "Фокус", бронетехніка надійшла до України для озброєння 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ.

LAVR Titan-DS відповідає всім вимогам, що пред’являються до легкої бронетехніки колісного класу:

має підвищений мінний захист, що відносить її до класу MRAP;

має посилену броню кузова, в якому знаходяться до восьми десантників і здатна витримувати обстріл зі стрілецької зброї калібру від 5,45 до 7,62 мм з відстані 10 метрів та уламки артилерійських снарядів;

може озброюватися кулеметами або станковим гранатометом, розташованим у вежі на даху бронеавтомобіля;

має підвищену прохідність, що забезпечується шасі, отриманим авто від позашляховиків Ford F-550.

Це не перша партія бронеавтомобілів LAVR Titan-DS, отриманих ЗСУ, але загалом цей вид бронетехніки в українській армії залишається досить рідкісним.

Водночас інша техніка із США – БМП M2 Bradley легко знешкоджує новітній російський танк Т-90.