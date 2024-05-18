"Супероружие" на базе уазика-"буханки" – россияне создали очередную поделку

Оккупанты создали РСЗО на базе УАЗа

В условиях тяжелых боев и крупных потерь на передовой, российские оккупанты все чаще прибегают к самодельному "улучшению" имеющейся техники. Пожалуй, наиболее экзотическим таким примером стал старенький УАЗ СГР, в просторечии "буханка", переоборудованный в РСЗО.

Видео применения такого "мощного" огневого средства поддержки появилось в Telegram-каналах российских пропагандистов. Пожалуй, единственным плюсом данного "улучшения" стала мобильность пусковой установки РСЗО "Град". К примеру, существует портативный вариант ракетной установки, так называемый "Град-П", представляющий из себя переносную трубу из которой можно пускать 122-мм реактивный снаряд. В сравнении с ним "РСЗО" на базе "Буханки" выглядит лучше – ведь можно везти, а не нести снаряд на себе.

Вместе с тем судя по видео на той же "Буханке" смонтированы направляющие для пуска, в лучшем случае, всего двух реактивных снарядов. Это лучше, чем 1 "Град-П", но явно мало для огневой поддержки пехоты. У самого "Града" число снарядов, которые может выпустить установка, составляет 40 единиц.

РСЗО на базе УАЗа-буханки

Еще одним минусом является плохое качество производства самой "Буханки". Как писал "Телеграф", российские пропагандисты жаловались на отказы коробки передач подобных авто, которые после введения санкция стали не импортировать, а производить в РФ. В итоге 50% УАЗов ломаются не пройдя и 1000 км, а "Буханка"-РСЗО вероятно будет ломаться еще чаще, так как не предназначена для подобного "улучшения".