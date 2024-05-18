"Супероружие" на базе уазика-"буханки" – россияне создали очередную поделку
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Оккупанты создали РСЗО на базе УАЗа
В условиях тяжелых боев и крупных потерь на передовой, российские оккупанты все чаще прибегают к самодельному "улучшению" имеющейся техники. Пожалуй, наиболее экзотическим таким примером стал старенький УАЗ СГР, в просторечии "буханка", переоборудованный в РСЗО.
Видео применения такого "мощного" огневого средства поддержки появилось в Telegram-каналах российских пропагандистов. Пожалуй, единственным плюсом данного "улучшения" стала мобильность пусковой установки РСЗО "Град". К примеру, существует портативный вариант ракетной установки, так называемый "Град-П", представляющий из себя переносную трубу из которой можно пускать 122-мм реактивный снаряд. В сравнении с ним "РСЗО" на базе "Буханки" выглядит лучше – ведь можно везти, а не нести снаряд на себе.
Вместе с тем судя по видео на той же "Буханке" смонтированы направляющие для пуска, в лучшем случае, всего двух реактивных снарядов. Это лучше, чем 1 "Град-П", но явно мало для огневой поддержки пехоты. У самого "Града" число снарядов, которые может выпустить установка, составляет 40 единиц.
Еще одним минусом является плохое качество производства самой "Буханки". Как писал "Телеграф", российские пропагандисты жаловались на отказы коробки передач подобных авто, которые после введения санкция стали не импортировать, а производить в РФ. В итоге 50% УАЗов ломаются не пройдя и 1000 км, а "Буханка"-РСЗО вероятно будет ломаться еще чаще, так как не предназначена для подобного "улучшения".