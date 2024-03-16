Россияне обвиняют Украину в обстреле с РСЗО "Вампир": что это за техника (видео)

Дальность стрельбы из такого РСЗО — до 21 км, тогда как от границы до Белгорода — больше

Российские оккупанты в очередной раз обвинили Украину в обстреле территории Белгородской области РФ из RM-70 "Вампир". Это уже не первое похожее заявление оккупантов — при этом они регулярно "сбивают" такие снаряды системами ПВО, что, по свидетельству экспертов, практически невозможно. Украинские военные обвинения россиян не комментируют.

Эта система является модернизированной версией стандартной РСЗО RM-70. Первый прототип RM-70 Vampir был изготовлен в феврале 2015 года. Этот чешский РСЗО имеет калибр 122-мм и в отличие от советских образцов вооружения — цифровую систему управления огнем.

Характеристики RM-70 Vampir:

Платформа — тяжелый тактический грузовик Tatra T-815-7 8x8

Готовность к стрельбе — менее 2,5 минуты

Уезжает с позиции через 3 минуты после залпа

Может выпустить 40 ракет менее чем за 40 секунд.

Реактивные снаряды осколочно-фугасные

Максимальная дальность стрельбы — 20381 м.

Экипаж автомобиля состоит из четырех человек

Автомобиль может развивать максимальную скорость 90 км/ч с максимальным запасом хода 1000 км.

Реактивная система залпового огня RM-70 Vampir предназначена для ведения огня на больших территориях с врагом, чтобы уничтожить личный состав и военную технику. Чехия поставила Украине неназванное количество таких РСЗО.

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