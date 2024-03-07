Украинский "Зброяр": чем особенный карабин, которым вооружают ВСУ и других силовиков

Удобство использования винтовки отмечают спецназовцы Нацгвардии

Украинские оружейные мастера производят немало интересных и эффективных видов оружия ближнего боя. Среди них полуавтоматический самозарядный карабин Оружейник Z-15 (шифр в ВСУ — UAR-15).

По данным портала "Оружейная", винтовка принята на вооружение ВСУ в феврале 2023 года. До этого использовался спецназовцами полиции "КОРД", отдельным отрядом спецназначения Восточного теруправления Нацгвардии и отрядом оперативного реагирования пограничников "Дозор". Карабин производится по лицензии американской винтовки AR-15.

Харьковские спецназовцы НГУ поделились впечатлениями от винтовки. "В плане эргономики эта винтовка намного удобнее автомата Калашникова. Мы можем подстроить под себя длину приклада. Также здесь более удобная шахта магазина. Магазин присоединяется без зацепа. Его необходимо доставить в шахту и немного добить вперед", — по свидетельству спецназовца магазин прозрачный и имеет отметки, чтобы боец мог контролировать количество боеприпасов.

Характеристики Z-15/UAR-15

Вес — 3,5 кг

Длина — 904 мм.

Длина ствола — 407 мм.

Патроны — .223 Remington, .458 SOCOM, 7,62×39 мм

Калибр — 5,56 мм.

Характеристики Z-15/UAR-15

Среди характеристик винтовки высокая точность, плавная работа автоматики благодаря газовой системе и тому подобное. Имеет несколько модификаций под различные патроны и отличающиеся дополнительными приборами типа фонарика или прицельной планки.

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