Создано в Украине: INGUAR презентовал броневик с минной защитой NATO Stanag LVL 3 (видео)

Машина может выполнять широкий спектр задач благодаря большому количеству вариантов комплектации

Из интересного концепта – к реальной машине класса MRAP для широкого спектра применения. Представлена бронированная машина INGUAR 3. имеет две колесные формулы и высокий уровень противоминной защиты. Главное, она разработана и создана в Украине.

По данным производителя, INGUAR 3 – легкую тактическую машину разрабатывали вместе со спецназовцами под реальные условия войны. Есть две версии шасси 4x4 и 6x6: "обе разработаны для того, чтобы с одинаковой легкостью преодолевать городские и внедорожные вызовы".

INGUAR 3 4x4 может быть:

Базовый тактический автомобиль

Боевой тактический автомобиль

Специальный тактический автомобиль

Машина огневой поддержки

Санитарно-эвакуационный автомобиль

Бронированный полицейский автомобиль

Платформа для размещения вооружения

Грузовой тактический автомобиль.

INGUAR 3 6x6 может быть:

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина

Инженерный автомобиль

Грузовой тактический автомобиль

Носитель систем залпового огня

Носитель систем высокоточного вооружения

Носитель артиллерийских систем.

Использовать машины могут для сопровождения, разведки, операций быстрого реагирования. Это MRAP – бронированная машина, защищенная от мин и засад. Противоположная защита STANAG 4569 3a/3b по стандартам НАТО. Это означает, что машина имеет:

противошаровая защита от бронебойных шаров 7,62 мм x 51 на дистанции 30 метров при скорости встречи 930 м/с,

защита от обломков — подрыв снаряда 155 мм на дистанции 60 метров,

противоминная защита – подрыв противотанковой мины фугасного действия 3а (при наезде колесом)/3b (под днищем).

Ранее "Телеграф" рассказывал о первом украинском оружии по стандартам НАТО для ближнего боя. В Украине еще до полномасштабного вторжения разработали и начали производить эффективный гранатомет УАГ-40.