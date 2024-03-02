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Создано в Украине: INGUAR презентовал броневик с минной защитой NATO Stanag LVL 3 (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Броневик INGUAR в одной из комплектаций Новость обновлена 02 марта 2024, 08:44
Броневик INGUAR в одной из комплектаций. Фото inguardefence

Машина может выполнять широкий спектр задач благодаря большому количеству вариантов комплектации

Из интересного концепта – к реальной машине класса MRAP для широкого спектра применения. Представлена бронированная машина INGUAR 3. имеет две колесные формулы и высокий уровень противоминной защиты. Главное, она разработана и создана в Украине.

По данным производителя, INGUAR 3 – легкую тактическую машину разрабатывали вместе со спецназовцами под реальные условия войны. Есть две версии шасси 4x4 и 6x6: "обе разработаны для того, чтобы с одинаковой легкостью преодолевать городские и внедорожные вызовы".

INGUAR 3 4x4 может быть:

  • Базовый тактический автомобиль
  • Боевой тактический автомобиль
  • Специальный тактический автомобиль
  • Машина огневой поддержки
  • Санитарно-эвакуационный автомобиль
  • Бронированный полицейский автомобиль
  • Платформа для размещения вооружения
  • Грузовой тактический автомобиль.

INGUAR 3 6x6 может быть:

  • Бронированная ремонтно-эвакуационная машина
  • Инженерный автомобиль
  • Грузовой тактический автомобиль
  • Носитель систем залпового огня
  • Носитель систем высокоточного вооружения
  • Носитель артиллерийских систем.

Использовать машины могут для сопровождения, разведки, операций быстрого реагирования. Это MRAP – бронированная машина, защищенная от мин и засад. Противоположная защита STANAG 4569 3a/3b по стандартам НАТО. Это означает, что машина имеет:

  • противошаровая защита от бронебойных шаров 7,62 мм x 51 на дистанции 30 метров при скорости встречи 930 м/с,
  • защита от обломков — подрыв снаряда 155 мм на дистанции 60 метров,
  • противоминная защита – подрыв противотанковой мины фугасного действия 3а (при наезде колесом)/3b (под днищем).

Ранее "Телеграф" рассказывал о первом украинском оружии по стандартам НАТО для ближнего боя. В Украине еще до полномасштабного вторжения разработали и начали производить эффективный гранатомет УАГ-40.

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#Разработка #Оружие #MRAP