Создано в Украине: INGUAR презентовал броневик с минной защитой NATO Stanag LVL 3 (видео)
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Машина может выполнять широкий спектр задач благодаря большому количеству вариантов комплектации
Из интересного концепта – к реальной машине класса MRAP для широкого спектра применения. Представлена бронированная машина INGUAR 3. имеет две колесные формулы и высокий уровень противоминной защиты. Главное, она разработана и создана в Украине.
По данным производителя, INGUAR 3 – легкую тактическую машину разрабатывали вместе со спецназовцами под реальные условия войны. Есть две версии шасси 4x4 и 6x6: "обе разработаны для того, чтобы с одинаковой легкостью преодолевать городские и внедорожные вызовы".
INGUAR 3 4x4 может быть:
- Базовый тактический автомобиль
- Боевой тактический автомобиль
- Специальный тактический автомобиль
- Машина огневой поддержки
- Санитарно-эвакуационный автомобиль
- Бронированный полицейский автомобиль
- Платформа для размещения вооружения
- Грузовой тактический автомобиль.
INGUAR 3 6x6 может быть:
- Бронированная ремонтно-эвакуационная машина
- Инженерный автомобиль
- Грузовой тактический автомобиль
- Носитель систем залпового огня
- Носитель систем высокоточного вооружения
- Носитель артиллерийских систем.
Использовать машины могут для сопровождения, разведки, операций быстрого реагирования. Это MRAP – бронированная машина, защищенная от мин и засад. Противоположная защита STANAG 4569 3a/3b по стандартам НАТО. Это означает, что машина имеет:
- противошаровая защита от бронебойных шаров 7,62 мм x 51 на дистанции 30 метров при скорости встречи 930 м/с,
- защита от обломков — подрыв снаряда 155 мм на дистанции 60 метров,
- противоминная защита – подрыв противотанковой мины фугасного действия 3а (при наезде колесом)/3b (под днищем).
Ранее "Телеграф" рассказывал о первом украинском оружии по стандартам НАТО для ближнего боя. В Украине еще до полномасштабного вторжения разработали и начали производить эффективный гранатомет УАГ-40.