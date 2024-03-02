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Створено в Україні: INGUAR презентував броньовик з мінним захистом NATO Stanag LVL 3 (відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Броньовик INGUAR в одній з комплектацій Новина оновлена 02 березня 2024, 08:44
Броньовик INGUAR в одній з комплектацій. Фото inguardefence

Машина може виконувати широкий спектр завдань завдяки великій кількості варіантів виконання

З цікавого концепту — до реальної машини класу MRAP для для широкого спектра застосування. Представлена броньована машина INGUAR 3. що має дві колісні формули та високий рівень протимінного захисту. Головне — вона розроблена та створена в Україні.

За даними виробника, INGUAR 3 — легку тактичну машину розробляли разом із спецпризначенцями під реальні умови війни. Має дві версії шасі 4x4 і 6x6: "обидві розроблені для того, щоб з однаковою легкістю долати міські та позашляхові виклики".

INGUAR 3 4x4 може бути:

  • Базовий тактичний автомобіль
  • Бойовий тактичний автомобіль
  • Спеціальний тактичний автомобіль
  • Машина вогневої підтримки
  • Санітарно-евакуаційний автомобіль
  • Броньований поліцейський автомобіль
  • Платформа для розміщення озброєння
  • Вантажний тактичний автомобіль.

INGUAR 3 6x6 може бути:

  • Броньована ремонтно-евакуаційна машина
  • Інженерний автомобіль
  • Вантажний тактичний автомобіль
  • Носій систем залпового вогню
  • Носій систем високоточного озброєння
  • Носій артилерійських систем.

Використовуватися машини можуть для супроводу, розвідки, операцій швидкого реагування. Це MRAP — броньована машина, захищена від мін та засідок. Протимінний захист STANAG 4569 level 3a/3b за стандартами НАТО. Це означає, що машина має:

  • протикульовий захист від бронебійних куль 7,62 мм x 51 на дистанції 30 метрів при швидкості зустрічі 930 м/с,
  • захист від уламків — підрив снаряду 155 мм на дистанції 60 метрів,
  • протимінний захист — підрив протитанкової міни фугасної дії 3а (при наїзді колесом)/3b (під днищем).

Раніше "Телеграф" розповідав про першу українську зброю за стандартами НАТО для ближнього бою. В Україні ще до повномасштабного вторгнення розробили та почали виробляти ефективний гранатомет УАГ-40.

Теги:
#Розробка #Зброя #MRAP