Створено в Україні: INGUAR презентував броньовик з мінним захистом NATO Stanag LVL 3 (відео)

Машина може виконувати широкий спектр завдань завдяки великій кількості варіантів виконання

З цікавого концепту — до реальної машини класу MRAP для для широкого спектра застосування. Представлена броньована машина INGUAR 3. що має дві колісні формули та високий рівень протимінного захисту. Головне — вона розроблена та створена в Україні.

За даними виробника, INGUAR 3 — легку тактичну машину розробляли разом із спецпризначенцями під реальні умови війни. Має дві версії шасі 4x4 і 6x6: "обидві розроблені для того, щоб з однаковою легкістю долати міські та позашляхові виклики".

INGUAR 3 4x4 може бути:

Базовий тактичний автомобіль

Бойовий тактичний автомобіль

Спеціальний тактичний автомобіль

Машина вогневої підтримки

Санітарно-евакуаційний автомобіль

Броньований поліцейський автомобіль

Платформа для розміщення озброєння

Вантажний тактичний автомобіль.

INGUAR 3 6x6 може бути:

Броньована ремонтно-евакуаційна машина

Інженерний автомобіль

Вантажний тактичний автомобіль

Носій систем залпового вогню

Носій систем високоточного озброєння

Носій артилерійських систем.

Використовуватися машини можуть для супроводу, розвідки, операцій швидкого реагування. Це MRAP — броньована машина, захищена від мін та засідок. Протимінний захист STANAG 4569 level 3a/3b за стандартами НАТО. Це означає, що машина має:

протикульовий захист від бронебійних куль 7,62 мм x 51 на дистанції 30 метрів при швидкості зустрічі 930 м/с,

захист від уламків — підрив снаряду 155 мм на дистанції 60 метрів,

протимінний захист — підрив протитанкової міни фугасної дії 3а (при наїзді колесом)/3b (під днищем).

Раніше "Телеграф" розповідав про першу українську зброю за стандартами НАТО для ближнього бою. В Україні ще до повномасштабного вторгнення розробили та почали виробляти ефективний гранатомет УАГ-40.