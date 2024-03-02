Створено в Україні: INGUAR презентував броньовик з мінним захистом NATO Stanag LVL 3 (відео)
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Машина може виконувати широкий спектр завдань завдяки великій кількості варіантів виконання
З цікавого концепту — до реальної машини класу MRAP для для широкого спектра застосування. Представлена броньована машина INGUAR 3. що має дві колісні формули та високий рівень протимінного захисту. Головне — вона розроблена та створена в Україні.
За даними виробника, INGUAR 3 — легку тактичну машину розробляли разом із спецпризначенцями під реальні умови війни. Має дві версії шасі 4x4 і 6x6: "обидві розроблені для того, щоб з однаковою легкістю долати міські та позашляхові виклики".
INGUAR 3 4x4 може бути:
- Базовий тактичний автомобіль
- Бойовий тактичний автомобіль
- Спеціальний тактичний автомобіль
- Машина вогневої підтримки
- Санітарно-евакуаційний автомобіль
- Броньований поліцейський автомобіль
- Платформа для розміщення озброєння
- Вантажний тактичний автомобіль.
INGUAR 3 6x6 може бути:
- Броньована ремонтно-евакуаційна машина
- Інженерний автомобіль
- Вантажний тактичний автомобіль
- Носій систем залпового вогню
- Носій систем високоточного озброєння
- Носій артилерійських систем.
Використовуватися машини можуть для супроводу, розвідки, операцій швидкого реагування. Це MRAP — броньована машина, захищена від мін та засідок. Протимінний захист STANAG 4569 level 3a/3b за стандартами НАТО. Це означає, що машина має:
- протикульовий захист від бронебійних куль 7,62 мм x 51 на дистанції 30 метрів при швидкості зустрічі 930 м/с,
- захист від уламків — підрив снаряду 155 мм на дистанції 60 метрів,
- протимінний захист — підрив протитанкової міни фугасної дії 3а (при наїзді колесом)/3b (під днищем).
Раніше "Телеграф" розповідав про першу українську зброю за стандартами НАТО для ближнього бою. В Україні ще до повномасштабного вторгнення розробили та почали виробляти ефективний гранатомет УАГ-40.