На передовій помітили рідкісний боєприпас для техніки, яка здатна стріляти ядерними мінами

Зброя б’є з точністю до 2 метрів

Під час штурму Авдіївки, який спричинив майже повне її знищення, російські окупанти активно використовували важке озброєння. Серед цієї зброї був такий рідкісний боєприпас, як 240-мм мінометна коригована міна "Сміливець".

Фото із застосуванням цієї міни під час боїв за Авдіївку з’явилося на одному з Telegram-каналів. Йдеться про вкрай рідкісний артилерійський боєприпас для 240-мм мінометів М-240 і "Тюльпан" — 1К113 "Сміливець".

Мінометна міна Сміливець

Ця мінометна міна була розроблена і прийнята на озброєння ще в СРСР у 1983-му році, і призначалася для високоточної стрільби з техніки та скупчення живої сили. До складу мінометного пострілу входять фугасний снаряд, система синхронізації, лазерний вказівник-далекомір з системою підсвічування. Принцип дії міни полягає в тому, що на кінцевій ділянці своєї траєкторії вона може коригувати свій політ, все це нібито дозволяє боєприпасу попадати в ціль із ймовірністю відхилення не більше 2 метрів.

Принцип дії Сміливця

Сама мінометна міна є боєприпасом довжиною 1,6 метра і загальна вага в 134 кг, у тому числі заряд вибухівки в тротиловому еквіваленті дорівнює 32 кілограмам, тобто є потужним боєприпасом. Стріляти подібною міною можуть міномети М-240, що буксируються, і самохідні міномети "Тюльпан", обидва калібром 240-мм. Останній здатний стріляти міною 3БВ4 потужністю в 2 кт (еквівалент 2000 тонн тротилу), що відноситься до тієї самої тактичної ядерної зброї.

Втім, перебільшувати небезпеку застосування "Смільчака" не варто, оскільки:

невідома кількість вироблених боєприпасів за часів СРСР, як і невідомо, чи відновлено їхнє виробництво в РФ чи стрілянина йде старими мінами;

дальність стрільби подібними мінами становить близько 9,2 км, тобто застосування "Тюльпана" на такій дальності є вкрай небезпечним для самої техніки окупантів.

Водночас запаси радянської зброї в окупантів явно закінчуються, оскільки все частіше йдуть навіть північнокорейські ракети.