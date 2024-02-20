Укр

На передовой заметили редкий боеприпас для техники, способной стрелять ядерными минами

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Миномет Тюльпан
Миномет Тюльпан. Фото Википедия

Оружие бьет с точностью до 2 метров

В ходе штурма Авдеевки, повлекшего почти полное ее уничтожение, российские оккупанты активно использовали тяжелое вооружение. В числе этого оружия был такой редкий боеприпас как 240-мм минометная корректируемая мина "Смельчак".

Фото с применением этой мины в ходе боев за Авдеевку появилось на одном из Telegram-каналов. Речь идет о крайне редком артиллерийском боеприпасе для 240-мм минометов М-240 и "Тюльпан" — 1К113 "Смельчак".

Минометная мина Смельчак перед выстрелом
Минометная мина Смельчак

Данная минометная мина была разработана и принята на вооружение еще в СССР в 1983-м году, и предназначалась для высокоточной стрельбы по технике и скоплениям живой силы. В состав минометного выстрела входят фугасный снаряд, система синхронизации, лазерный целеуказатель-дальномер с системой подсветки. Принцип действия мины состоит в том, что на конечном участке своей траектории она может корректировать свой полет, все это якобы позволяет боеприпасу попадать в цель с вероятностью отклонения не более 2 метров.

Мина Смельчак принцип действия
Принцип действия Смельчака

Сама минометная мина представляет из себя боеприпас длиной 1,6 метра и общий вес в 134 кг, в том числе заряд взрывчатки в тротиловом эквиваленте равный 32 килограммам, то есть является мощным боеприпасом. Стрелять подобной миной могут буксируемые минометы М-240 и самоходные минометы "Тюльпан", оба калибром 240-мм. Последний способен стрелять миной 3БВ4 мощностью в 2 кт (эквивалент 2000 тонн тротила), относимая к тому самому тактическому ядерному оружию.

Впрочем, преувеличивать опасность применения "Смельчака" не стоит, так как:

  • неизвестно количество произведенных боеприпасов во времена СССР, как и неизвестно, возобновлено ли их производство в РФ или стрельба идет старыми минами;
  • дальность стрельбы подобными минами составляет порядка 9,2 км, то есть применение "Тюльпана" на такой дальности крайне опасно для самой техники оккупантов.

Вместе с тем запасы советского оружия у оккупантов явно заканчиваются, так как все чаще в ход идут даже северокорейские ракеты.

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#Оружие #Тюльпан #миномет