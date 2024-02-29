Перша українська зброя за стандартами НАТО: що може УАГ-40 (відео)

В Україні виробляють кілька типів снарядів для такого гранатомета — у стандартному для НАТО калібрі

Гранатомет УАГ-40 є однією з перших суто українських вітчизняних розробок засобів для ближнього бою, виготовленої за стандартами НАТО. Його зарядити можна всіма наявними типами високошвидкісних гранат стандарту НАТО 40х53 мм.

Гранатомет прийнятий на озброєння ЗСУ у 2017 році. "Зброярня" зазначає, що цей вид зброї переноситься солдатом, а перед стрільбою гранатомет ставлять на триногу. Разом з нею зброя важить менш як 30 кг. Особливості побудови триноги дають змогу використати гранатомет на непідготовлених позиціях. Його також можна встановити на машину або судно за допомогою адаптера.

Призначення гранатомета: подавити живу силу та вогневі засоби ворога в окопах, за пагорбами чи в ярах, у легкоброньованій техніці та укріплених позиціях. Перевагами УАГ-40 є висока точність при стрільбі серіями, простота та надійність експлуатації, а також знижений імпульс відбою.

Характеристики УАГ-40:

Максимальна дальність стрільби — 2200 метрів

Прицільна дальність — 1500 метрів

Може вести вогонь як чергами, так і поодинокими пострілами

В Україні виробляють гранати під нього — осклолково-фугасні ПГОФ-40 (радіус ураження 10 м), осколково-кумулятивні ПГОК-40 (бронепробиття до 80 мм) та інертні (тренувальні) ПГІ

Темп стрільби — 400 постр/хв

Вага без боєприпасів та станка — 17 кг

Швидкість вильоту гранати - 240 м/с.

Характеристики гранатомету УАГ-40

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