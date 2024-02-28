Ворожих цілей на $100 млн: який з українських дронив "набив" стільки техніки

Дрон близько вартує 2 млн грн

Два розвідувальних дрона, катапульта та центр управління — з цього початково складався безпілотник "Сич". Однак розробка виявилась придатною не тільки для розвідки і "пташку модифікували.

Ударно-розвідувальний дрон використовують українські спецпризначенці. На рахунку "Сича" — знищеної ворожої техніки на понад $100 млн. Серед "смачних" цілей для "Сича" — російські засоби РЕБ. Цей дрон стійко виносить протистояння і допомагає знищувати РЕБи ворога. Серед його здобутків — Р-330Ж "Житель", який зданий глушити сигнали в радіусі 20-30 км.

Голова ГУР Кирило Буданов зазначав, що його відомство використовує дрон вже тривалий час і безпілотник зарекомендував себе як смертоносна зброя для ураження бронетехніки, невеликих фортифікацій та особового складу російської армії.

У дрона "Сич" в ударному режимі дальність роботи — 50 кілометрів в тилу ворога, в режимі розвідки заявлялися 200 км з можливістю фотозйомки. Особливістю цього безпілотника є додаткові системи захисту від російських систем радіоелектронної боротьби. Відомо, що вартість одного комплексу близько 2 млн грн.

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