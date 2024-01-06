Потужна як танк: навіщо потрібна броньована машина CRARRV

На БРЕМ можна повішати додаткову броню

Україна отримала від Британії танки Challenger 2 ще в травні. Для того аби вони могли ефективно використовуватися на полі бою, для них мають бути відповідні броньовані ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ). Вони повинні бути подібними за розміром і можливостями до танку, аби його втягти поля бою. Для британських танків це CRARRV.

Рідкісне відео з БРЕМ на базі Challenger показали у "Військовому кур'єрі". CRARRV базується на Challenger 1. Попри відсутність башти чи великокаліберної зброї, CRARRV важить 70 тонн

Озброєння на цій БРЕМ замінили на лебідку, кран та бульдозерний відвал спереду. Надбудова цільнозварена. Для ремонту корпусів надається зварювальне та різальне обладнання, а для ремонту ОБТ та іншої техніки в польових умовах — широкий асортимент інструментів і запчастин. Задача БРЕМ — відновити підбиту техніку на полі бою, перевернути за потреби або відбуксирувати.

Характеристики CRARRV

Вага 70 тонн

Запас ходу 500 км

Максимальна швидкість 59 км/год

Екіпаж — 3 людини.

Пряма буксирувальна здатність лебідки — 52 тони, яку можна підвищити до 104 тонн.

CRARRV захищений сталевою, а не композитною бронею. Це робить його нездатним протистояти спеціальній протитанковій зброї без додаткової броні.

Раніше "Телеграф" розповідав також про танки вітчизняного виробництва. Зокрема, український Т-64 кращий за бойовими характеристиками від російського Т-72.