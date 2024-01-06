Мощная как танк: зачем нужна бронированная машина CRARRV
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На БРЭМ можно повесить дополнительную броню
Украина получила от Британии танки Challenger 2 еще в мае. Чтобы они могли эффективно использоваться на поле боя, для них должны быть соответствующие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ). Они должны быть сходными по размеру и возможностям танка, чтобы его втянуть поля боя. Для британских танков это CRARRV.
Редкое видео с БРЭМ на базе Challenger показали в "Военном курьере". CRARRV базируется на Challenger 1. Несмотря на отсутствие башни или крупнокалиберного оружия, CRARRV весит 70 тонн.
Вооружение на этом БРЕМе заменили лебедкой, краном и бульдозерным отвалом спереди. Надстройка цельносварная. Для ремонта корпусов предоставляется сварочное и режущее оборудование, а для ремонта ОБТ и другой техники в полевых условиях – широкий ассортимент инструментов и запчастей. Задача БРЭМ – восстановить подбитую технику на поле боя, перевернуть при необходимости или отбуксировать.
Характеристики CRARRV
- Вес 70 тонн
- Запас хода 500 км
- Максимальная скорость 59 км/ч
- Экипаж – 3 человека.
- Прямая буксировочная способность лебедки — 52 тонны, которую можно повысить до 104 тонн.
CRARRV защищен стальной, а не композитной броней. Это делает его неспособным противостоять специальному противотанковому оружию без дополнительной брони.
Ранее "Телеграф" рассказывал также о танках отечественного производства. В частности, украинский Т-64 лучше боевых характеристик от российского Т-72.