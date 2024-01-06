Мощная как танк: зачем нужна бронированная машина CRARRV

На БРЭМ можно повесить дополнительную броню

Украина получила от Британии танки Challenger 2 еще в мае. Чтобы они могли эффективно использоваться на поле боя, для них должны быть соответствующие бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ). Они должны быть сходными по размеру и возможностям танка, чтобы его втянуть поля боя. Для британских танков это CRARRV.

Редкое видео с БРЭМ на базе Challenger показали в "Военном курьере". CRARRV базируется на Challenger 1. Несмотря на отсутствие башни или крупнокалиберного оружия, CRARRV весит 70 тонн.

Вооружение на этом БРЕМе заменили лебедкой, краном и бульдозерным отвалом спереди. Надстройка цельносварная. Для ремонта корпусов предоставляется сварочное и режущее оборудование, а для ремонта ОБТ и другой техники в полевых условиях – широкий ассортимент инструментов и запчастей. Задача БРЭМ – восстановить подбитую технику на поле боя, перевернуть при необходимости или отбуксировать.

Характеристики CRARRV

Вес 70 тонн

Запас хода 500 км

Максимальная скорость 59 км/ч

Экипаж – 3 человека.

Прямая буксировочная способность лебедки — 52 тонны, которую можно повысить до 104 тонн.

CRARRV защищен стальной, а не композитной броней. Это делает его неспособным противостоять специальному противотанковому оружию без дополнительной брони.

Ранее "Телеграф" рассказывал также о танках отечественного производства. В частности, украинский Т-64 лучше боевых характеристик от российского Т-72.