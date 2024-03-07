Український "Зброяр": чим особливий карабін, яким озброюють ЗСУ та інших силовиків

Зручність використання гвинтівки відмічають спецпризначенці Нацгвардії

Українські збройові майстри виготовляють чимало цікавих та ефективних видів зброї ближнього бою. Серед них — напівавтоматичний самозарядний карабін Зброяр Z-15 (шифр у ЗСУ — UAR-15).

За даними порталу "Зброярня" гвинтівка прийнята на озброєння ЗСУ у лютому 2023 року. До цього використовувався спецпризначенцями поліції "КОРД", окремим загоном спецпризначення Східного теруправління Нацгвардії та загоном оперативного реагування прикордонників "Дозор". Карабін виготовляють за ліцензією американської гвинтівки AR-15.

Харківські спецпризначенці НГУ поділились враженнями від гвинтівки. "У плані ергономіки ця гвинтівка набагато зручніша ніж автомат Калашникова. Ми можемо підлаштувати під себе довжину прикладу. Також тут більш зручна шахта магазина. Магазин приєднується без зачепу. Його необхідно доправити у шахту і трохи добити вперед", — за свідченням спецпризначенця магазин прозорий і має позначки, щоб боєць міг контролювати кількість боєприпасів.

Характеристики Z-15/UAR-15

Вага — 3,5 кг

Довжина — 904 мм

Довжина ствола — 407 мм

Набої - .223 Remington, .458 SOCOM, 7,62×39 мм

Калібр — 5,56 мм.

Характеристики Z-15/UAR-15

Серед характеристик гвинтівки — висока точність, плавна робота автоматики завдяки газовій системі тощо. Має кілька модифікацій під різні набої та які відрізняються додатковими приладами на кшталт ліхтарика чи прицільної планки.

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