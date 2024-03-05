Вундерваффе чи воєнний фарт? Як ЗСУ вдалося збити 15 літаків РФ за місяць і що це змінить на фронті

За останній час окупаційні війська втратили близько 10% запасів Су-34.

Поки російські ура-патріоти радіють окупації Авдіївки, у британській розвідці зазначають: у лютому армія РФ втратила рекордну кількість особового складу з початку повномасштабного вторгнення. Тепер черга ставити антирекорди дійшла й до авіації окупаційних військ.

Так, лише за минулий тиждень ЗСУ вдалося збити 7 літаків, а загалом у лютому РФ втратила 15 "пташок". Про це у відеозверненні 3 березня заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що це "правильна динаміка".

"Телеграф" з’ясовував, як нашим військовим вдалося досягти таких блискучих результатів і чи вплинуть вони на баланс сил на фронті.

Збіг обставин чи "блукаючий" Patriot?

Наші військові традиційно утримуються від розкриття деталей успішних операцій, залишаючи ворогу поле для фантазії. Крім того, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, лютневі "заземлення" російської авіації були далеко не першими за два роки великої війни, а тому жодних сенсацій у цьому шукати не слід.

– Вони активно застосовували авіацію, ми її підловили. От вам і все "вундерваффе". Хочу нагадати, що російські літаки і раніше збивалися на Брянському, Одеському, Херсонському напрямках. Сьогодні у нас є трохи більше засобів для цього. Деталізувати не будемо, – каже полковник ЗСУ в коментарі "Телеграфу".

Причини, з яких в Повітряних силах воліють не розкривати способи і засоби для збиття 15 літаків за лічені тижні, цілком зрозумілі. За словами воєнного історика та аналітика Михайла Жирохова, росіяни вже зосередили всі зусилля своєї агентури на прифронтових територіях, щоб знайти місця, з яких виконується пуск зенітних ракет, і знищити установки.

Водночас, стверджувати, що ЗСУ дійсно вдалося ліквідувати оголошену кількість літаків, поки що зарано, каже експерт.

– Остаточного підтвердження цим цифрам ще нема. Поки не буде фото і відео збитих літаків або заяви зі боку росіян (а воно може бути і за півроку, і за рік, адже про втрати говорять неохоче) стверджувати щось досить складно. Слід розуміти, що під час війни офіційні зведення можуть бути хибними або мати на меті пропагандистський – в нормальному сенсі цього слова – ефект.

Зникнення з поля зору радару мітки цього літака може означати його ураження, а може свідчити про те, що йому все ж вдалося дотягти до аеродрому. Тому оцінка втрат РФ у 10% запасів цих літаків не є остаточною і може коливатися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, – зазначає Михайло Жирохов в коментарі "Телеграфу".

До версії про міфічний "блукаючий" ЗРК Patriot, яким ЗСУ збивають російські винищувачі, експерт ставиться скептично: очевидно, що такої зброї в принципі не так вже й багато. Якщо пускові установки на озброєнні у ЗСУ є, то основа – радіолокаційна станція – до них дуже дорога, тому, ймовірніше за все, для ударів Повітряні сили використовують радіолокаційну станцію від ЗРК С-300.

Своєю чергою експерт з озброєнь, головний редактор Defense Express Олег Катков, нагадує: наприкінці 2023-го року Україна отримала ЗРК Patriot від Німеччини, а на початку 2024-го Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ отримали дві системи ППО, "які збивають все".

– Президент не конкретизував, хто саме надав нам цю допомогу і про яке озброєння йдеться, але тут є лише два варіанти: це або Patriot , або SAMP/T. У будь-якому разі, можливості стали очевидно ширшими. Установок стало більше, а отже їх тепер можна підтягувати до переднього краю лінії фронту. Звісно, це дуже ризиковані операції, але вони дають змогу збивати ворожі літаки.

Якщо ми продовжимо нищити російські "пташки" такими темпами, менш аніж за півроку може дійти до знищення цілих сегментів ворожої тактичної авіації, – каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Наслідки для РФ і України

За підрахунками військових аналітиків, сукупна кількість збитих російських літаків за останні два роки дорівнює близько 10% всіх запасів воєнної авіації РФ.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко оприлюднив у своєму Telegram-каналі інформацію про те, що на початку 2021 року Повітряно-космічні сили РФ мали у своєму складі таку номенклатуру боєздатних/на зберіганні літаків:

МіГ-29 – 87/240

МіГ-31 – 129

МіГ-35 – 6

Су-24 – 120/273

Су-25 – 180/192

Су-27 – 101/359

Су-30 – 110

Су-34 – 125

Су-35 – 114/118

Су-57 – 11

Протягом 2022 року ВКС РФ отримали 29 нових і модернізованих машин:

Су-57 – 6

Су-35 – 7

Су-34 – 10

Су-30СМ – 4

Як-130 – 2

2023 року армія РФ отримала 26 нових бойових машин:

Су-57 – 2 (ідентифіковано дві машини, хоча російські джерела припускають партію 8 одиниць);

Су-35 –10

Су-34 – 6

Су-30СМ – 4

Як-130 – 4

За даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні було збито або пошкоджено 347 російських бойових літаків (без деталізації про типи). З офіційних повідомлень можна підрахувати, що з початку 2024 року вже збито 18 літаків, з яких 15 – це Су-34, а 2 – Су-35С.

Крім того, з 2022 року було знищено та пошкоджено 102 бойові і транспортні літаки, а також ДРЛО ВКС РФ.

Літаки тактичної авіації:

МіГ-31 – 1

Су-24 – 14

Су-25 – 31

Су-30 – 11

Су-34 – 25

Су-35 – 8.

За словами Олега Каткова, для точних розрахунків потрібно мати доступ до інформації, яку росіяни тримають у таємниці.

– Якщо із втратами нам більш-менш все зрозуміло, то обсяги виробництва нових літаків достеменно невідомі. У цьому питанні можна спиратися лише на дані нашої розвідки або на офіційні заяви Міноборони РФ, яке за час повномасштабної війни повідомляло про передачу партії нових літаків на озброєння. Скільки їх було в цій партії – точно нам невідомо.

Хороша новина полягає у тому, що отримати або ж придбати авіацію у своїх партнерів Росія не може. КНДР не виробляє літаки в принципі, а Китай, хоча й випускає копії Су-27, передавати їх РФ навряд чи буде, – каже експерт.

В будь-якому разі, окупанти не горять бажанням втрачати нові винищувачі, тому різко знизили активність своєї авіації. За словами Юрія Ігната, протягом останнього тижня в небі не було зафіксовано жодного вильоту А-50 в парі з Іл-22, хоча раніше пуски відбувалися щоденно.

– Втім, не слід думати, що знищення навіть 15 літаків паралізує їхні авіаційні можливості. Давайте будемо реалістами і не впадатимемо ані в надмірний захват, ані в паніку. Так, активність дещо знизилась: літають менше, не підлітають надто близько, що полегшує роботу нашим військам.

Разом з тим, це не завадило ворогу запустили близько 100 КАБів (керованих авіабомб. – Ред.) за один день 3 березня. Ми маємо певні успіхи, але, на жаль, все ще не маємо достатньої кількості засобів для збиття літаків у тих обсягах, в яких нам би хотілося, – каже Юрій Ігнат.

Фронтові бомбардувальники Су-34 несуть серйозну небезпеку для наших захисників, адже скидають на позиції ЗСУ КАБи. Втім, за словами Михайла Жирохова, росіянам знадобиться близько тижня, щоб скорегувати тактику і нівелювати загрозу з боку українських ЗРК. Після тимчасового і досить умовного затишшя терор відновиться.

Воєнну майстерність і винахідливість наших військових відзначають генерали армій НАТО, а незаперечним доказом їм слугують вражаючі втрати особового складу і озброєння ЗС РФ. Водночас, враховуючи обсяги запасів військової техніки і авіації ворога, а також переведення ОПК Росії на воєнні рейки, без поставок в Україну додаткових установок і ракет до них ЗСУ навряд чи вдасться виснажити окупаційні війська з цілком об'єктивних причин.