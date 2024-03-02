Бояться української ППО: РФ припинила використовувати літаки А-50, повідомляє британська розвідка

У Росії вже шукають вихід із ситуації та можуть задіяти інші літаки, кажуть у британській розвідці

Росія після знищення другого літака А-50 призупинила польоти аналогічних повітряних суден, що вціліли. Це значно погіршує ситуаційну поінформованість на фронті інших літаків РФ.

Такої думки дійшли розвідці Великої Британії. Польоти літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління не відновлять доти, доки не знайдуть спосіб протистояти українській ППО.

Польоти припинилися через тиждень після того, як другий за місяць літак А-50 був збитий в акваторії Азовського моря. У РФ поки що не знають, як убезпечити ці літаки від ударів України. За даними британської розвідки, влада країни-агресора може перепрофілювати інші літаки під потреби розвідки та цілевказівки. Це питання, а також ризики, пов’язані з ним зараз активно обговорюються.

"Втрата можливості, яка щодня забезпечує, контролює і допомагає російській авіації завдавати ударів по Україні, швидше за все, суттєво погіршить ситуацію в інформуванні льотних екіпажів. Це серйозна прогалина у можливостях, які Росія може собі дозволити над окупованими територіями", — зазначають у британській розвідці.

Виведення з ладу двох літаків А-50, а також скасування польотів уцілілих бортів — це проблема Росії, що "затягнулася". Кількість літаків зменшується, а лінія фронту ні, тому перед РФ може постати ще одна проблема — як ефективно розподілити літаки по всій лінії зіткнення. У британській розвідці припустили, що для цього влада РФ може зняти зі зберігання літаки А-50, які вже законсервовані.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналісти дізналися, де зберігаються інші літаки А-50. Один із них ворог розмістив лише за 130 кілометрів від лінії фронту.