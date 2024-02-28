У РФ буде криза пілотів? У ЗСУ розповіли про наслідки збиття літаків А-50

Спікер Повітряних сил заявив, що чим менше підготовлених кадрів у РФ, тим краще для України

Росія відчує негативні наслідки не тільки від втрати самих бойових літаків, а й від втрати екіпажу. Щоб навчити одного пілота необхідно п’ять років, а РФ немає стільки часу поповнювати кадри.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, найближчим часом Росія може зіткнутися із кризою професійних пілотів.

За словами Ігната, у Міноборони Великобританії зауважили, що втрата екіпажу А-50 може стати цілком відчутною для російської авіації. Річ у тому, що екіпаж А-50 ділиться на дві частини: ті, хто керує літаком і ті, хто забезпечує радіолокаційну розвідку.

В обох збитих А-50 пілоти були молодими й в мережі вже з’являються їхні некрологи. Також там були й досвідчені льотчики на посаді полковників, які мають величезний досвід роботи на таких літаках.

"Готується взагалі будь-який пілот або будь-який фахівець такого профілю протягом 5 років у профільному виші, ну і плюс досвід, який він отримує під час бойової роботи. Безумовно, це фахівець серйозного класу", - пояснив спікер.

Юрій Ігнат вважає, що в Росії дуже мало добре підготовлених та досвідчених фахівців. Тому чим більше буде знищено цінних кадрів, тим краще буде для України. Без добре підготовлених пілотів РФ не зможе ефективно завдавати ударів по українських містах, а отже, у Сил оборони буде шанс набути перевагу в небі.

Нагадаємо, що ЗСУ за останні 10 днів збили 10 російських літаків. З них дев’ять Су-34 та Су-35, а також один радіолокаційний літак А-50. Це набагато більше бойових літаків, ніж Росія може дозволити собі втратити трохи більше, ніж за тиждень.

Також "Телеграф" розповідав про те, що лише минулої доби ЗСУ знищили два російські літаки. Обох Су-34 було збито на сході України.