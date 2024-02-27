Вигоріло все навкруги: з'явилися супутникові знімки з місця падіння російського літака А-50

У РФ поки що ніяк не прокоментували втрату літака

У мережі оприлюднили супутникові знімки місця падіння російського літака А-50. Цей літак було збито в акваторії Азовського моря 23 лютого.

Кадри опублікувало видання "Радіо Свобода". Зазначається, що на зроблених з космосу знімках зображено хутір Трудова Вірменія у Краснодарському краї Росії.

Також на знімках можна помітити сліди масштабної пожежі. За даними видання, її площа сягала приблизно 4500 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 лютого стало відомо, що над Азовським морем було збито ворожий літак А-50 вартістю 350 млн доларів. За словами очевидців, пролунав сильний вибух, а після цього літак спалахнув. На місці його падіння утворилася сильна пожежа.

За даними джерел "Телеграфа", збитий літак упав між Єйськом і Краснодаром. Під час повітряних тривог його використовують як коригувальник вогню.

Через деякий час у ГУР підтвердили знищення літака супротивника. У відомстві наголосили, що це потужний удар по потенціалу та можливостям Росії.