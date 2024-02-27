Выгорело все вокруг: появились спутниковые снимки с места падения российского самолета А-50

В РФ пока никак не прокомментировали потерю самолета

В сети обнародовали спутниковые снимки места падения российского самолета А-50. Этот самолет был сбит в акватории Азовского моря 23 февраля.

Кадры опубликовало издание "Радио Свобода". Отмечается, что на сделанных из космоса снимках изображен хутор Трудовая Армения в Краснодарском крае России.

Также на снимках можно увидеть следы масштабного пожара. По данным издания, его площадь составила примерно 4500 квадратных метров.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 февраля стало известно, что над Азовским морем был сбит вражеский самолет А-50 стоимостью 350 млн долларов. По словам очевидцев, раздался сильный взрыв, а затем самолет вспыхнул. На месте его падения образовался сильный пожар.

По данным источников "Телеграфа", сбитый самолет упал между Ейском и Краснодаром. Во время воздушных тревог его используют как корректировщик огня.

Через некоторое время в ГУР подтвердили уничтожение самолета противника. В ведомстве подчеркнули, что это мощный удар по потенциалу и возможностям России.