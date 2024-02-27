Второй за сутки! ВСУ сбили еще один боевой самолет окупантов

Плодотворный день у украинских защитников

Восточное направление снова приносит россиянам неприятные сюрпризы. Украинские защитники уже второй раз за сутки сбили там российский самолет Су-34.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ. Отмечается, что такая статистика должна заставить россиян задуматься над собственной тактикой и на суше.

"Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменна! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы"", — говорится в сообщении.

Заметим, что во время охоты Воздушных Сил ВСУ на российские самолеты за прошедшие сутки, 26 февраля, российским пилотам удалось уклониться от наших ракет, но уже сегодня тенденция, похоже, изменилась.

За февраль это уже как минимум 9 сбитый самолет (9 истребителей и один А-50). Не зря российский диктатор несколько дней назад даже подарил своим ПКС икону "Спаса Нерукотворного", но эта защита, как можно увидеть, не работает против украинского ПВО. Добавим, что именно Су-34 является эффективным при сильном противодействии средствами противовоздушной обороны и применения современных средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее "Телеграф" писал, что российские разведывательные дроны очень активны на юге Украины. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона. Таким образом россияне пытаются возместить потерю А-50.