Другий за добу! ЗСУ збили ще один бойовий літак окупантів

Плідний день в українських захисників

Східний напрямок знову приносить росіянами неприємні сюрпризи. Українські захисники вже вдруге за добу збили там російський літак Су-34.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. Зазначається, що така статистика мала б змусити росіян замислитись над власною тактикою і на суші.

"Близько 14.00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна! При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми"", — йдеться у повідомленні.

Пізніше Олещук опублікував фото, на якому, які він стверджує, зображено підбитий російський літак.

"На фото не знак оклику і не знак питання, це – палаюча російська "сушка". Щоб ніхто не сумнівався", — написав він.

Зауважимо, що під час полювання Повітряних Сил ЗСУ на російські літаки минулої доби, 26 лютого, російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але вже сьогодні тенденція, схоже, змінилась.

За лютий це вже як мінімум 9 збитий літак (9 винищувачів та один А-50). Не дарма російський диктатор кілька днів тому навіть подарував своїм ПКС ікону "Спаса Нерукотворного", але цей захист, як можна побачити, не працює проти української ППО. Додамо, що саме Су-34 є ефективним за умов сильної протидії засобами протиповітряної оборони та застосування сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше "Телеграф" писав, що російські розвідувальні дрони дуже активні на півдні України. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення та у глибині регіону. У такий спосіб росіяни намагаються відшкодувати втрату А-50.