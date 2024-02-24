"Палаючих літаків стане більше": Сирський підбив підсумки двох років інтенсивних боїв з РФ і пообіцяв ворогові сюрпризи

Головком ВСУ нагадав, як минули два роки повномасштабних боїв із російськими окупантами

У другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців. Він підбив підсумки двох років битв з окупантами та підкреслив, що світло завжди перемагає темряву, попри труднощі.

Своє звернення Сирський опублікував у Telegram-каналі. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що Україна сьогодні, як ніколи раніше, потребує єдності.

За словами Олександра Сирського, два роки повномасштабної війни перетворили десятирічне протистояння між РФ і Україною на найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни.

"Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули по всіх напрямках в Україну, коли тисячі ракет і бомб падали на нашу землю — ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші години повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів. Крім сотень тисяч українців, які записувалися у Сили територіальної оборони з перших днів. Крім мільйонів українців, які силами волонтерів почали безпрецедентну в історії підтримку своєї армії. Ніхто не вірив, але вірила Україна! Вірила, прийняла бій і вистояла. Між зброєю та евакуацією ми вибрали зброю", — наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Сирський нагадав, як українські воїни відстоювали Київ та розгромили окупантів у передмісті столиці. Як звільнили острів Зміїний та поступово очищали Чорне море від "російського металобрухту". Як звільнили Харківську область і вигнали росіян із Херсона.

Також він згадав спробу українського контрнаступу, яка через суб’єктивні обставини, на жаль, не увінчалася очікуваним успіхом.

"Сьогодні ми продовжуємо боротися з ворогом вздовж усієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою — ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сини та дочки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше – своє життя за Україну. Ми пам’ятаємо! Ми помстимось!", – пообіцяв Головнокомандувач ЗСУ.

Він подякував усім українським захисникам і захисницям, які прямо в ці хвилини продовжують відбивати російські атаки по всій лінії фронту. Сирський висловив подяку медикам, волонтерам, рятувальникам та всім тим, хто допомагає Силам оборони наближати Перемогу.

Союзникам Олександр Сирський також висловив подяку за те, що два роки повномасштабної війни вони продовжують постачати снаряди, танки, бронемашини та іншу військову допомогу. Він нагадав, що українці цінують допомогу партнерів, а найцінніше, що Україна має — це життя військовослужбовців.

За словами Головнокомандувача, найближчим часом окупанти отримають гідну "асиметричну відповідь" не лише на землі, а й у повітрі.

"Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе. І нарешті про найважливіше. Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що наша перемога в єдності. І вона неодмінно буде. Бо світло завжди перемагає темряву!", – підсумував Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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