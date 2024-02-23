Через вогонь, воду та розбиті мрії: якими були 2 роки великої війни на фото "Телеграфу"
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Деякі з цих знімків ви напевно вже хоч раз бачили раніше
Напевно, у пам’яті кожного українця назавжди відбилася кров’ю дата 24 лютого 2022 року, коли Росія пішла на повномасштабне вторгнення, хоча більшість до останнього відмовлялася вірити в це. З того часу нам довелося пережити багато катастроф різних масштабів, втратити не одну тисячу людей як військових, так і мирних жителів і навіть дітей, яких активно вивозять з окупованих територій до РФ. Але незмінним залишається одне, — як і раніше, ми й досі твердо впевнені у майбутній Перемозі і не готові пожертвувати жодним метром своєї території.
З нагоди другої річниці вторгнення "Телеграф" вирішив зробити фотолітопис, якими були ці два роки, — адже наш кореспондент Ян Доброносов увесь цей час активно робив репортажі з місць обстрілів та передової бойових дій.
Почнемо з найвідоміших фото, які облетіли весь україномовний і не лише Інтернет:
Однак не лише у Дніпрі були руйнівні прильоти, — війна залишила свій відбиток на багатьох містах України. Зруйновано тисячі будівель та пам’яток, неймовірна кількість людей залишилася без житла.
Щоб урятуватися від усіх цих "подарунків руського миру", жінки з дітьми були змушені цілими днями ховатися в метро.
Пройшли українці й "церковний фронт".
Окрема подяка рятувальникам, без них жертв російської агресії було б набагато більше.
Але не варто забувати, завдяки кому Україна тримається і триматиметься — завдяки українським захисникам, яких майже два роки великої війни очолював Валерій Залужний до його відставки 8 лютого 2024 року. Але, хай Залужний вже й не на посту, його внесок уже увійшов у історію.
Справжнє диво, що військові після всіх випробувань на полі бою можуть усміхатися, кохати й вірити у краще.
Прості українці теж цінують військових та підтримують як можуть.
Але, як би не хотілося зберігати оптимізм, — ось наочно ціна цієї війни. Безліч українців, кращі з найкращих, віддали життя за нашу з вами свободу.
Варто зауважити, що спільна робота "Телеграфу" та нашого кореспондента Яна Доброносова не пройшла непоміченою, — у 2023 році Доброносов отримав нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня.