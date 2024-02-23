Через вогонь, воду та розбиті мрії: якими були 2 роки великої війни на фото "Телеграфу"

Деякі з цих знімків ви напевно вже хоч раз бачили раніше

Напевно, у пам’яті кожного українця назавжди відбилася кров’ю дата 24 лютого 2022 року, коли Росія пішла на повномасштабне вторгнення, хоча більшість до останнього відмовлялася вірити в це. З того часу нам довелося пережити багато катастроф різних масштабів, втратити не одну тисячу людей як військових, так і мирних жителів і навіть дітей, яких активно вивозять з окупованих територій до РФ. Але незмінним залишається одне, — як і раніше, ми й досі твердо впевнені у майбутній Перемозі і не готові пожертвувати жодним метром своєї території.

З нагоди другої річниці вторгнення "Телеграф" вирішив зробити фотолітопис, якими були ці два роки, — адже наш кореспондент Ян Доброносов увесь цей час активно робив репортажі з місць обстрілів та передової бойових дій.

Почнемо з найвідоміших фото, які облетіли весь україномовний і не лише Інтернет:

Бахмут, січень 2023

Бійці сил спецоперацій грають у шахи

Дивом вціліла кухня після ракетного удару по будинку в Дніпрі 14.01.2023

Той самий будинок у Дніпрі одразу після прильоту по ньому 14.01.2023

І вид зверху на будинок у Дніпрі після ракетного удару 14.01.2023

Однак не лише у Дніпрі були руйнівні прильоти, — війна залишила свій відбиток на багатьох містах України. Зруйновано тисячі будівель та пам’яток, неймовірна кількість людей залишилася без житла.

Затоплений Херсон після підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023

Спасо-Преображенський собор в Одесі після ракетного удару в ніч на 23 липня 2023 року

Люди заходять до будинку, пошкодженого ракетним ударом у Краматорську 14 березня 2023 року

Готель Alfavito у Києві після обстрілу 31 грудня 2022 року

Люди розбирають завали в Одесі, липень 2023

Охтирка, квітень 2022 року

Пам’ятник Тарасу Шевченку у Бородянці Київської області

Щоб урятуватися від усіх цих "подарунків руського миру", жінки з дітьми були змушені цілими днями ховатися в метро.

Київ. Люди сплять у метро під час повітряної тривоги

Пройшли українці й "церковний фронт".

Діти під час виселення УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, весна 2023

Окрема подяка рятувальникам, без них жертв російської агресії було б набагато більше.

Робота рятувальників у Дніпрі після ракетного удару, січень 2023

Але не варто забувати, завдяки кому Україна тримається і триматиметься — завдяки українським захисникам, яких майже два роки великої війни очолював Валерій Залужний до його відставки 8 лютого 2024 року. Але, хай Залужний вже й не на посту, його внесок уже увійшов у історію.

Валерій Залужний на День незалежності України у Києві 24 серпня 2023

Робота бійців 108-го батальйону в Донецькій області, травень 2023

Умови ведення бойових дій на фронті залишають бажати кращого

Справжнє диво, що військові після всіх випробувань на полі бою можуть усміхатися, кохати й вірити у краще.

ЗСУ – це любов!

Вокзал у Краматорську — місце сліз та обіймів

Прості українці теж цінують військових та підтримують як можуть.

Але, як би не хотілося зберігати оптимізм, — ось наочно ціна цієї війни. Безліч українців, кращі з найкращих, віддали життя за нашу з вами свободу.

Варто зауважити, що спільна робота "Телеграфу" та нашого кореспондента Яна Доброносова не пройшла непоміченою, — у 2023 році Доброносов отримав нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня.