Через огонь, воду и разбитые мечты: какими были 2 года большой войны на фото "Телеграфа"

Некоторые из этих снимков вы наверняка уже хоть раз видели ранее

Наверное, в памяти каждого украинца навсегда отбилась кровью дата 24 февраля 2022 года, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение, хотя большинство до последнего отказывалось в это верить. С тех пор нам пришлось пережить много катастроф разных масштабов, потерять не одну тысячу людей, как военных, так и мирных жителей и даже детей, которых активно вывозят с оккупированных территорий в РФ. Но неизменным остается одно, — как и раньше, мы и сейчас твердо уверены в будущей Победе и не готовы пожертвовать ни метром своей территории.

По случаю второй годовщины вторжения "Телеграф" решил сделать фотолетопись, какими были эти два года, — ведь наш корреспондент Ян Доброносов все это время активно делал репортажи с мест обстрелов и с передовой боевых действий.

Начнем с самых узнаваемых фото, которые облетели весь украиноязычный и не только Интернет:

Бахмут, январь 2023

Бойцы сил спецопераций играют в шахматы

Чудом уцелевшая кухня после ракетного удара по дому в Днепре 14.01.2023

Тот самый дом в Днепре сразу после прилета по нему 14.01.2023

И вид сверху на дом в Днепре после ракетного удара 14.01.2023

Однако не только в Днепре были разрушительные прилеты, — война оставила свой отпечаток на множестве городов Украины. Разрушены тысячи зданий и памяток, невообразимое число людей осталось без жилья.

Затопленный Херсон после подрыва Каховской ГЭС 6 июня 2023

Спасо-Преображенский собор в Одессе после ракетного удара в ночь на 23 июля 2023

Люди заходят в дом, поврежденный ракетным ударом в Краматорске 14 марта 2023 года

Отель Alfavito в Киеве после обстрела 31 декабря 2022 года

Люди разбирают завалы в Одессе, июль 2023

Ахтырка, апрель 2022 года

Памятник Тарасу Шевченко в Бородянке Киевской области

Чтобы спастись от всех этих "подарков русского мира", женщины с детьми были вынуждены целыми днями прятаться в метро.

Киев. Люди спят в метро во время воздушной тревоги

Прошли украинцы и "церковный фронт".

Дети во время выселения УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, весна 2023

Отдельная благодарность спасателям, — без них жертв российской агрессии было бы намного больше.

Работа спасателей в Днепре после ракетного удара, январь 2023

Но не стоит забывать, благодаря кому Украина держится и будет держаться, — благодаря украинским защитникам, которых почти два года большой войны возглавлял Валерий Залужный до его отставки 8 февраля 2024 года. Но, пусть Залужный уже и не на посту, его вклад уже прочно вошел в историю.

Валерий Залужный на День независимости Украины в Киеве 24 августа 2023

Работа бойцов 108-го батальона в Донецкой области, май 2023

Условия ведения боевых действий на фронте оставляют желать лучшего

Настоящее чудо, что военные после всех тягот и испытаний на поле боя могут улыбаться, любить и верить в лучшее.

ВСУ - это любовь!

Вокзал в Краматорске - место слез и объятий

Простые украинцы тоже ценят военных и поддерживают как могут.

Но, как бы сильно не хотелось сохранять оптимизм, — вот наглядно цена этой войны. Множество украинцев, лучшие из лучших отдали жизни за нашу с вами свободу.

Стоит заметить, что совместная работа "Телеграфа" и нашего корреспондента Яна Доброносова не прошла незамеченной, — в 2023 году Доброносов получил нагрудный знак "За службу" III степени.