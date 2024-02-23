Через огонь, воду и разбитые мечты: какими были 2 года большой войны на фото "Телеграфа"
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Некоторые из этих снимков вы наверняка уже хоть раз видели ранее
Наверное, в памяти каждого украинца навсегда отбилась кровью дата 24 февраля 2022 года, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение, хотя большинство до последнего отказывалось в это верить. С тех пор нам пришлось пережить много катастроф разных масштабов, потерять не одну тысячу людей, как военных, так и мирных жителей и даже детей, которых активно вывозят с оккупированных территорий в РФ. Но неизменным остается одно, — как и раньше, мы и сейчас твердо уверены в будущей Победе и не готовы пожертвовать ни метром своей территории.
По случаю второй годовщины вторжения "Телеграф" решил сделать фотолетопись, какими были эти два года, — ведь наш корреспондент Ян Доброносов все это время активно делал репортажи с мест обстрелов и с передовой боевых действий.
Начнем с самых узнаваемых фото, которые облетели весь украиноязычный и не только Интернет:
Однако не только в Днепре были разрушительные прилеты, — война оставила свой отпечаток на множестве городов Украины. Разрушены тысячи зданий и памяток, невообразимое число людей осталось без жилья.
Чтобы спастись от всех этих "подарков русского мира", женщины с детьми были вынуждены целыми днями прятаться в метро.
Прошли украинцы и "церковный фронт".
Отдельная благодарность спасателям, — без них жертв российской агрессии было бы намного больше.
Но не стоит забывать, благодаря кому Украина держится и будет держаться, — благодаря украинским защитникам, которых почти два года большой войны возглавлял Валерий Залужный до его отставки 8 февраля 2024 года. Но, пусть Залужный уже и не на посту, его вклад уже прочно вошел в историю.
Настоящее чудо, что военные после всех тягот и испытаний на поле боя могут улыбаться, любить и верить в лучшее.
Простые украинцы тоже ценят военных и поддерживают как могут.
Но, как бы сильно не хотелось сохранять оптимизм, — вот наглядно цена этой войны. Множество украинцев, лучшие из лучших отдали жизни за нашу с вами свободу.
Стоит заметить, что совместная работа "Телеграфа" и нашего корреспондента Яна Доброносова не прошла незамеченной, — в 2023 году Доброносов получил нагрудный знак "За службу" III степени.