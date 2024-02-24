"Горящих самолетов станет больше": Сырский подвел итоги двух лет интенсивных боев с РФ и пообещал врагу сюрпризы

Главком ВСУ напомнил, как прошли два года полномасштабных боев с российскими оккупантами

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам. Он подвел итоги двух лет сражений с оккупантами и подчеркнул, что свет всегда побеждает тьму, несмотря на трудности.

Свое обращение Сырский опубликовал в Telegram-канале. Главнокомандующий ВСУ отметил, что Украина сегодня, как никогда ранее, нуждается в единстве.

По словам Александра Сырского два года полномасштабной войны превратили десятилетнее противостояние между РФ и Украиной в наиболее крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

"Когда многотысячные колонны российских оккупантов подвинули по всем направлениям в Украину, когда тысячи ракет и бомб падали на нашу землю – никто в мире не верил, что мы выстоим. Никто, кроме Сил обороны Украины, с первых минут вступивших в бой с врагом. Никто, кроме сотен тысяч добровольцев, в первые часы полномасштабной агрессии стояли в очередях к военкоматам. Кроме сотен тысяч украинцев, записывавшихся в Силы территориальной обороны с первых дней. Кроме миллионов украинцев, силами волонтеров начали беспрецедентную в истории поддержку своей армии. Никто не верил, но верила Украина! Верила, приняла сражение и выстояла. Между оружием и эвакуацией мы выбрали оружие", — подчеркнула Главнокомандующий ВСУ.

Сырский напомнил, как украинские воины отстаивали Киев и разгромили оккупантов в пригороде столицы. Как освободили остров Змеиный и постепенно очищали Черное море от "русского металлолома". Как освободили Харьковскую область и выгнали россиян из Херсона.

Также он вспомнил попытку украинского контрнаступления, которая, из-за субъективных обстоятельств, к сожалению, не увенчалась ожидаемым успехом.

"Сегодня мы продолжаем сражаться с врагом вдоль всей линии фронта. За нашу свободу, за то, чтобы каждый украинский город или село не стало очередной Бучей, Бахмутом или Авдеевкой — мы платим самую высокую цену. Гибнут лучшие сыновья и дочери украинского народа! Склоняем голову перед теми, кто отдал самое ценное – свою жизнь за Украину. Мы помним! Мы отомстим!", — пообещал Главнокомандующий ВСУ.

Он поблагодарил всех украинских защитников и защитниц, которые прямо в эти минуты продолжают отбивать российские атаки по всей линии фронта. Сырский выразил благодарность медикам, волонтерам, спасателям и всем тем, кто помогает Силам обороны приближать Победу.

Союзникам Александр Сырский также выразил благодарность за то, что два года полномасштабной войны они продолжают поставлять снаряды, танки, бронемашины и другую военную помощь. Он напомнил, что украинцы ценят помощь партнеров, а самое ценное, что есть у Украины — это жизни военнослужащих.

По словам Главнокомандующего, в ближайшее время оккупанты получат достойный "ассиметричный ответ" не только на земле, но и в воздухе.

"Горящих российских самолетов станет еще больше. Руководство государства делает для этого все возможное. И наконец о самом важном. Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в единстве. Убежден, что наша победа в единстве. И она непременно будет. Ибо свет всегда побеждает тьму!", — подытожил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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