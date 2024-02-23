Хроники вторжения: как экипаж катера исполнил песню о Бандере под прицелом российских кораблей (видео)

"Бодаться" с врагом в море пограничники не могли, так что добрались берега и воевали уже на суше

Об утре 24 февраля 2022 года Илье Ильяшенко ("Смурфу") напоминает видео, на котором он вместе с экипажем катера поет известную повстанческую песню. За спинами пограничников — российские корабли, подходившие к территориальным водам Украины. Впереди бойцов Морской охраны ждали ожесточенные бои на суше — в Мариуполе и на "Азовстале", а самого Илью — еще и длительный плен.

Два года назад в эти дни Илья Ильяшенко, служивший в родном Мариуполе в 23 отряде Морской охраны Государственной пограничной службы, был отозван из отпуска. И сразу заступил на дежурство на борту сторожевого катера "Гриф".

— В 4 утра 24 февраля 2022 на катере раздался сигнал боевой тревоги, по которому мы должны занять каждый свое место. Я побежал к пулеметной установке, потому что был наводчиком, и ждал дальнейших указаний командира, — вспоминает события пограничник. — Что происходит, было непонятно, если честно, был шок, потому что лично я в такой ситуации оказался впервые. В прицеле я увидел, что за нами уже несколько российских кораблей. Но огонь они по нам не открывали, думаю, из-за значительного расстояния, хотя и имели оружие большего калибра, чем наше (на "Грифе" пулемет — 12,7 мм, у россияне — "тридцатка").

К боевым действиям на суше, говорит Илья, он не был готов, но обстоятельства заставили учиться.

Еще через два часа дали команду "общий сбор". Когда вышел из установки, заметил, как что-то пылает у нас на палубе. Как выяснилось, это уничтожали документацию. Экипаж собрался на корме и наш командир Александр Зикранец доложил, что Россия напала на Украину, начав полномасштабное вторжение, что по всей стране раздаются взрывы и объявлено военное положение.

И он добавил, что "бодаться" в море с врагом мы не сможем, поэтому должны добраться до берега и уже воевать на суше. И тогда мы затянули: "Отец наш — Бандера, Украина — мать. Мы за Украину пойдем воевать!", сняли это на видео — теперь это исторические кадры, — продолжает пограничник.

Уже на базе Илья позвонил по телефону семье, которая в тот момент была в Мариуполе, и услышал, что россияне наносят удары по городу. Но покидать его родные, несмотря на опасность, не захотели.

— Мама сказала, что были прилеты на территорию воинской части, она как раз видела огонь и дым, поднимавшийся над ней, — добавляет военный. — Просил их уехать, потому что мы это уже переживали в 2014 году, но мама ответила: "Я жду тебя. Пока ты в Мариуполе, я отсюда никуда не уеду". И так и случилось, покинули они город уже после моего возвращения из плена. Но тогда, конечно, никто не знал, как будут развиваться события.

В тот день мы еще находились на базе. А в следующем командир спросил, кто хочет выехать на передовые позиции в городе. Я поднял руку. В общей сложности нас человек 25 тогда вызвалось, мы закрепились на окраине города в районе торгового центра "Порт Сити" — это в сторону Запорожья. Обустраивали там все и по очереди несли дежурство. Во время одного из первых обстрелов у нас был один "трехсотый" — парню оторвало ногу. А потом стабильно каждое утро враг начал нас накрывать "Градами", забрасывать минами.

В первый день морские пограничники контролировали территорию отряда, затем заняли оборону в городе.

Илья добавляет, что реальность, в которой он тогда оказался, оказалась страшнее, чем он мог себе представить. Кроме того, он учился в свое время давать отпор врагу на воде, а боевые действия на суше и еще в условиях города требовали других алгоритмов действий.

– В первые дни было боевое настроение, потому что раньше мы не слышали взрывов, не оказывались под обстрелами, – уверяет Илья. — И сейчас уже, анализируя, могу сказать, что стопроцентно это было не самое страшное, что со мной случилось. Потому что потом был прорыв на "Азовсталь" — день, который я не могу сравнить ни с каким другим.

Это было 16 апреля, мы где-то сутки были в окружении на правом берегу и решили прорваться на завод, а для этого нужно было переплыть реку Кальмиус. Еще с двумя ребятами шли вдоль берега и искали самое узкое место. Нашли такое, визуально там было метров 50. Подумал, что это будет легко, потому что занимался еще в детстве плаванием, так что на воде держался хорошо.

Но на половине пути у меня начались судороги, ведь еще было холодно, а я – в одних трусах и берцах только. Броню и автоматы мы затопили, потому что с ними вообще было бы нереально добраться, а обувь оставили, потому что впереди нас ждала дорога из шлака и других отходов. Плыл уже из последних сил, на берегу немного отдышались и побежали на "Азовсталь".

Нам повезло, что по нам не открыли огонь. Потому что на правом берегу видели в камышах заведенный вражеский бронетранспортер, а на другом берегу нашего парня с раной от пули снайпера. "Градами" уже нас накрыли, когда мы были у завода, но мы успели спрятаться в укрытие. Дальше была оборона на заводе, а потом плен, из которого я вышел год назад, — описывает в подробностях первые дни полномасштабной войны пограничник.

Как сообщал "Телеграф", в последний день января был проведен масштабный обмен пленными, благодаря которому домой вернулось 207 украинцев. Среди них были в том числе и защитники Мариуполя и "Азовстали".