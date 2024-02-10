"Гадячское сафари". Как селяне с коктейлями Молотова и охотники с ружьями заставили драпать элитную танковую дивизию Путина

В первые дни полномасштабной войны россияне потеряли 10% своей боевой техники в "бермудском треугольнике" на Полтавщине

Награда таки нашла героя. Спустя почти два года после начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации в Украину орден "За мужество" ІІІ степени из рук президента Украины получил Алексей Вовк из села Мартыновка Миргородского района Полтавской области.

Он один из тех, кто в первые дни большой войны стоял с коктейлями Молотова на пути элитной 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии ВС РФ. В историю это народное сопротивление вошло под названием "Гадячское сафари".

GPS окупантов проложил путь до Киева

— Когда за селом начало бахкать, жена сказала детям: "Эта отцова работа. Кроме него, никто больше не может", — улыбается 54-летний Алексей Вовк, оператор газовой заправочной станции управления "Полтавагаздобыча". – Она меня хорошо знает и во мне не сомневалась.

…Колонна из более чем 200 российских танков оказалась между селами Веприк, Бобрик и Мартыновка уже к вечеру 25 февраля 2022 года. Ехала из Ахтырки Сумской области на Гадяч, Лохвицу и дальше на Киев. Но у техники внезапно закончилось горючее, и она начала останавливаться. Что произошло с их заправщиками — то ли где-то отстали, то ли и сами нуждались в горючем, неизвестно. Да уже и не имеет значения.

"Бермудский треугольник" на Полтавщине

— Неправда, что "кантемировцы" заблудились под Гадячем, — развенчивает один из мифов, которыми сразу же обросло "сафари", новоиспеченный орденоносец. — Да, 25 февраля местная тероборона сняла дорожные указатели. Еще говорили, будто русские пользовались устаревшими военными картами. Да нет! Маршрут на Киев у них в GPS был проложен. И ехали они туда с полными боекомплектами точно не на экскурсию. Ехали убивать.

— Откуда вы знаете GPS?

— Так я видел их внутри брошенных танков, когда снимал оружие.

Брошенная вражеская техника

Алексей вспоминает: вечером 25-го селяне услышали страшный гул, доносившийся с трассы.

— Когда едет военная колонна, гул слышно издалека, километров за 20, — говорит мужчина. — Рядом с нашим селом (Мартыновка стоит на возвышенности) колонны двигались одна за другой. Четыре десятка бронированных машин проезжает, а минут через 30—40 еще столько же. Здесь все дрожало. Было реально страшно. Но местные быстренько засели в засады за заборами, во дворах заброшенных построек, на фермах и начали считать боевые единицы: "Грады", самоходные артустановки, танки. Всю информацию передавали теробороне. Я сам сидел за забором и в щель наблюдал за происходящим. И как вперед ехали, и как назад драпали. Обратно гораздо меньше возвращалось.

Местом дислокации "кантемировцы" выбрали село Веприк, которое дальше, километрах в 11 от Мартыновки, ближе к Гадячу. Просто потому, что на въезде в село стояла АЗС, на которую фермеры завезли немало топлива, готовясь к посевной. Россиянам только того и надо было. Загнали технику в лес, кое-кто "припарковался" прямо на огороде пенсионерки. И начали опустошать хранилище горючего. Подогнали к заправке с десяток "Уралов"-бензовозов, вдобавок местный заправщик "приватизировали". И начали ими возить дизтопливо к своей тяжелой технике.

Но вскоре разведгруппа ВСУ, которую гадячские мстители провели по лесным тропам к АЗС, ударила по ней "Градами". Тогда восемь машин сгорело и трое военных: один офицер и два солдата, вспоминает Алексей.

Россияне ехали на броне и стреляли из автоматов

А между тем 27 февраля прямо средь бела дня на трассе недалеко от Мартыновки горели оставленные врагом танки с пустыми баками. Их экипажи перед этим пересели в другие двигавшиеся за ними машины и отправились дальше, на Веприк, а уж Алексей Вовк с трактористом предприятия "Гадячское свеклохозяйство" Владимиром Иващенко знали, что делать с брошенной техникой.

— Сначала нас пять или семь мужиков поехали на разведку к брошенной за селом технике, — вспоминает Алексей Вовк. — Там стояли два Т-72 и один Т-64. Видно было, что, когда россияне ехали в сторону Гадяча, сидели на броне, ничего не боясь. Об этом свидетельствовали отстрелянные гильзы из автомата. Мы находили их на броне. Калибры 5,45 и 7,62. Наверное, где-то на Сумщине в кого-то или во что-то стреляли.

— А как они обращались с местным населением?

— Наши люди старались не попадаться им на глаза. Враги есть враги. В Веприке участника АТО Валерия Диброву на собственном подворье расстреляли из автомата. Говорят, он хотел поговорить с ними как военный с военными… В Мартыновке обстреляли дом одного мужика — тот чудом остался жив: пули отрикошетили от железной двери. У одних хозяев убили собаку, которая бегала по двору и прыгала на ворота. А когда по АЗС под Веприком ударили наши военные, тогда россияне с испугу или для устрашения селян начали стрелять из танка. В дамбу у пруда попали, так у людей, которые рядом жили, стекла вылетели. Слава богу, никого не задело, хотя хозяева были дома.

Еще, вспоминает Алексей, 28 февраля оккупанты буквально на его глазах расстреляли из "Калашникова" гражданскую Chevrolet Niva, в которой ехали двое мужчин — один в камуфляже, а другой — в гражданском. Их поведение казалось странным: они выпустили из автомата очередь в сторону местного мужика, который шел с фермы, а потом поехали прямо на колонну россиян. Россияне дали по ним очередь из автомата. Оказалось, от рук оккупантов погибли старший сержант Николай Курочка и старший солдат Тимофей Ярмак из Ахтырки. На месте их гибели теперь установлен скромный обелиск.

— Тогда если кто видел машину, то пытался спрятаться, потому что в ней могли находиться россияне с оружием, — продолжает Алексей. — Они "отжимали" авто у местных и катались. У кого-то забрали микроавтобус "ГАЗель" – поездили и бросили.

Сигареты, перчатки и бензопила: добыча орков за три дня войны

Местное население притихло, преимущественно спряталось в погребах. Из тех нескольких мужчин, которые ездили на разведку к брошенным россиянами танкам, только Алексей Вовк и Владимир Иващенко поехали жечь вражескую технику коктейлями Молотова.

— Бутылки с горючей смесью положили в багажник моей "Шкоды" и отправились на трассу, — продолжает свой рассказ Алексей. — В селе не стали палить технику, чтобы не наделать беды. Но, прежде чем уничтожить танки, забрали из них все, что можно: пулеметы, ящики с патронами… Один стоит на шухере, а другой тем временем что-то курочит внутри. Если на горизонте появляется вражеская техника — быстренько садимся в машину и драпаем на ферму, в нескольких сотнях метров от дороги. Техника прошла – снова возвращаемся.

Вражеские боеприпасы, которые местные жители растащили по домам

Мой собеседник не скрывает: кто-то из односельчан говорил о них: "Разве не герои!", кто-то называл провокаторами. Но когда они попросили одного мужчину, служившего в танковых войсках, показать, как снять пулемет, тот лишь сказал: "Как мясорубку". Однако покидать школьный подвал, где скрывался, отказался.

— В конце концов разобрались и с этим, — улыбается мой собеседник. – Только с моим ростом 1,82 было очень сложно в танке разворачиваться и вылезать из него. Зарывали добытое в ближайшей посадке, а затем передали все теробороновцам. Володя даже починил два пулемета, которые были в нерабочем состоянии. Тогда не было нигде никого — ни полиции, ни СБУ. Все сбежали. Кстати, колонна сумской полиции проехала мимо нас за день перед приходом окупантов. А когда "кантемировцы" отступили, тогда правоохранители начать искать оружие по дворам…

В брошенных российских танках были и другие трофеи: почти полный мешок сигарет, полмешка брезентовых перчаток, новая бензопила. Все украинского производства. То есть награбленное.

– А на их сухпайках стояла дата выпуска – март 2021 года. И на бирках в ящиках с патронами также указывался тот же год, – вспоминает Алексей Вовк. — Значит, армию РФ заранее готовили к войне.

В общей сложности Алексей с Владимиром сожгли три танка, бросив в люки бутылки с горючей смесью. А по факту обезвредили четыре единицы техники. Так случилось, что из одного танка вытащили не весь боекомплект, он сдетонировал и оборвал гусеницу БМП орков, которая в тот момент проезжала мимо.

Местность между Мартыновкой, Бобриком и Веприком люди назвали "бермудским треугольником", в который попали захватчики. Пять суток они в нем тыкались-мыкались. Из Веприка оккупанты не рискнули выехать из-за ветхого мостика — начали искать объездные пути, заехали в тупиковое село Морозовщина рядом с Мартыновкой. Пытались переправить технику через Псел, притащили понтоны, но тут прилетел "Байрактар".

Остатки вражеской техники

Украинские военные сработали очень точно, потому что враги после "поздравлений" ВСУ бросали технику и драпали в лес, где их ждали охотники. Солдат либо уничтожали, либо брали в плен. При отступлении россияне пустили колонну на давно аварийный деревянный мостик в селе Каменное на границе Лебединской громады Сумщины и Гадячской Полтавской области (см. карту выше).

Тот самый аварийный мостик

Затонувший танк

В конце концов, потеряв десять процентов своей техники — танков, боевых бронированных машин, РСЗО "Град" и даже зенитно-ракетных комплексов "Тор" — оккупанты вынуждены были в панике отступать на Сумщину. Ехали по бездорожью, маневрировали, чтобы местные охотники (на орков охотилось примерно 150 охотников вместе с профессиональными военными) не могли их вычислить и меньше накрывали огнем. Кстати, огня при бегстве с Полтавщины им еще раз добавил "Байрактар". А вскоре ВСУ выгнали россиян за "поребрик" в Киевской, Черниговской и Сумской областях.

По сообщению ГУ Нацполиции в Полтавской области, остатки оружия Кантемировской дивизии местные жители попрятали в своих хозяйствах. Через месяц после начала полномасштабного вторжения было изъято 11 танков, два бронеавтомобиля, восемь пулеметов, девять автоматов, пять винтовок, 10 пистолетов, около 4000 патронов разного калибра, 14 гранат и около 200 единиц других боеприпасов. Все это было передано ВСУ.

В заключение спрашиваю у Алексея, что он чувствовал в момент награждения.

Алексей Вовк получил орден "За мужество" III степени из рук президента Украины

— Волновался, конечно, — отвечает. — Такое ведь не каждый день бывает. Это большая честь для меня. Мой товарищ, которого я очень ценю, получил орден "За заслуги" III степени еще в августе 2022 года, он воюет на фронте. А обо мне, думал, уже забыли. Теперь же, когда меня наградили, кое-кто из односельчан упрекает: "Надо на передовую ехать и там ордена-медали зарабатывать, а не на месте". Но на это не обращаю внимания. У меня бронь — моя дочь имеет инвалидность с рождения, жена-пенсионерка и немощная мама. Я один обеспечиваю семью. А тогда делал, что мог. Если нужно будет, то еще сделаю. Дай Бог только, чтобы больше не пришлось.

Фото, видео из открытых источников